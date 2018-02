Strage Florida | l' Fbi ammette | Fummo avvertiti di un attacco di Cruz ma non abbiamo

Florida - Cruz : “È stata colpa dei demoni”. Dopo la Strage il killer è andato al McDonald’s : Florida, Cruz: “È stata colpa dei demoni”. Dopo la strage il killer è andato al McDonald’s Nikolas Cruz, accusato della strage alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, secondo Abc News ha detto agli investigatori che sono state voci nella sua testa a dargli istruzioni su cosa fare. Su di lui pendono 17 capi […] L'articolo Florida, Cruz: “È stata colpa dei demoni”. Dopo la strage il killer è andato al McDonald’s sembra essere ...

Dall’ex fidanzata all’insegnante eroe. Così Nik ha scelto con cura i bersagli della Strage in Florida : Un obiettivo preciso e circoscritto, su bersagli ben identificati. Quello che distingue la strage di Parkland, in Florida, rispetto alle altri azioni di ordinaria follia sembra essere la precisione delle vittime, in particolare degli studenti. Un insegnante eroe, un coach di football e ragazzi, tanti ragazzi, alcuni dei quali al primo anno di liceo...

Cosa dicono le indagini sulla Strage in Florida : Dopo avere ucciso 17 persone, Nikolas Cruz si è nascosto tra gli studenti e ha lasciato la scuola, prima di essere fermato dalla polizia: aveva un passato molto complicato The post Cosa dicono le indagini sulla strage in Florida appeared first on Il Post.

Strage della scuola in Florida - confessa Nikolas Cruz. E dopo il massacro è andato da McDonald's : L'Fbi ha confermato di essere stata allertata a settembre scorso per un messaggio postato su YouTube in cui un utente che usava il nome 'Nikolas Cruz' aveva scritto: "Voglio diventare un professionista dei massacri nelle scuole". In una dichiarazione, il Bureau assicura di avere compiuto "controlli su database e altre verifiche" ma di non essere riuscito a identificare la persona che aveva fatto il post. Trump: "Atto di terribile violenza, odio ...

Strage Florida : chi è Nikolas Cruz - il killer del liceo di Parkland - : Il 19enne autore della sparatoria nella scuola da cui era stato cacciato è accusato di 17 omicidi premeditati. In passato è stato in cura per problemi psichiatrici e avrebbe fatto parte di un gruppo ...

Strage Florida - il killer era in un gruppo suprematista : Il giovane assassino, Nikolas Cruz, è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato. Fu cacciato dal liceo dopo aver litigato col fidanzato della sua ex ragazza. Secondo la ricostruzione ha azionato l'allarme per far svuotare le aule e avere più bersagli da colpire.

Strage nel liceo in Florida - parla Trump «Cambiare cultura». Ma non cita le armi : Il discorso in diretta tv del presidente Usa: «Rendere le scuole più sicure sarà una delle nostre priorità». Su Twitter: «Il killer? Un disturbato. I compagni dovevano segnalarlo»

SPARATORIA A SCUOLA - FLORIDA/ Parkland - Strage di studenti : mani e smartphone in alto per documentare l'orrore : SPARATORIA in FLORIDA, ex studente apre il fuoco nell'edificio scolastico uccidendo 17 persone e decine di feriti, il tragico accadimento ha per...

Strage al liceo in Florida. Trump : "Rendere le scuole più sicure". Ma tace sulle armi : Il presidente commenta l'ennesimo massacro in una scuola americana: "Atto di terribile violenza, odio e malvagità", bisogna "cambiare la cultura americana affinché abbracci la vita". E annuncia che si recherà sul luogo del massacro

Strage Florida - killer espulso perché violento "Antincendio azionato per far uscire tutti" : Il giovane assassino, Nikolas Cruz, è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato. Fu cacciato dal liceo dopo aver litigato col fidanzato della sua ex ragazza. Secondo la ricostruzione ha azionato l'allarme per far svuotare le aule e avere più bersagli da colpire.

Strage Florida - Aaron Feis il coach eroe morto per salvare i suoi studenti : Non ce l'ha fatta Aaron Feis, l'assistente coach della squadra di football gravemente ferito nella sparatoria in un liceo a Parkland, in Florida, tentando di proteggere gli studenti. "E' morto da eroe"...

Florida Strage nel liceo Marjory Stoneman Douglas : Peggio anche di Columbine strage avvenuta il 20 aprile 1999, quello di ieri, 14 febbraio 2018, in Florida è il più grande massacro in un liceo della storia americana, fra i primi 10 con più vittime. Orrore a Marjory Stoneman Douglas Quello di ieri in Florida è ancora un incubo che coinvolge dei minori, e sarà ricordata come la strage del liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland. Una scuola con più di 3mila studenti di cui ieri hanno perso la ...

Con le mani in alto impugnando lo smartphone : la Strage in Florida super documentata sui social : I messaggi degli utenti diventeranno migliaia, molti dei sopravvissuti verranno intervistati dalle principali testate del mondo. I testimoni: "Sparava attraverso le porte delle classi". Aidan Minoff ,...

Con le mani in alto impugnando lo smartphone : la Strage in Florida super documentata sui social : Gli SWAT armati fino ai denti fanno irruzione dentro un'aula della Stoneman Douglas di Parkland, in Florida, chiedendo di tenere le "mani in alto" ma loro, gli studenti, le hanno giù su, con lo smartphone in pugno a immortalare la scena. "Mettete via il telefono!", si sente distintamente ordinare. Ed è solo lì che si interrompono le registrazioni.Hanno paura, tremano, urlano e si disperano per i compagni che giacciono a ...