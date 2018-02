Spettacoli | al Teatro delle Arti va in scena ' Troppo Napoletano'

Il teatro e la scienza : due Spettacoli per raccontare l'uomo nell'universo : Lo propongono i due spettacoli in programma sabato 10 e domenica 11 febbraio al teatro al Parco nell'ambito del percorso "Tra scienza e fantascienza", inserito nella stagione 2017/18 del teatro delle ...

Borgo - il teatro piemontese sceglie il sabato per quattro Spettacoli : A Borgo San Dalmazzo , Cuneo, torna la rassegna di teatro dialettale. L'assessorato alla Cultura del Comune propone anche quest'anno l'atteso e popolare appuntamento con il teatro dialettale ...

Roma - Teatro Valle - da marzo riparte la programmazione : gli Spettacoli in streaming con il teatro Argentina : ... Luca Bergamo - e gli spettacoli potranno essere visti anche da remoto, come la fruizione a distanza via streaming'. Ed è questa la principale novità: dal teatro Argentina, ad esempio, si potrà ...

Teatro Augusteo : concerti e Spettacoli teatrali di febbraio 2018 : ... uno spettacolo che è un viaggio attraverso le meraviglie culturali e musicali di Napoli, centro di un mondo dove i sogni sono il motore di tutto e tutti. Lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 21:00, il ...

TEATRO AUGUSTEO - Concerti e Spettacoli teatrali di febbraio 2018 - Magazine Pragma : Tutte le informazioni relative agli spettacoli e ai Concerti di fabbraio sono disponibili telefonando allo 081414243 o visitando il sito internet www.TEATROAUGUSTEO.it

'Presi dal cacatrappole' : al via la rassegna di teatro comico. Il programma degli Spettacoli : ... il cartellone si articola in quattro spettacoli tra febbraio e marzo, nel teatro della parrocchia in via Paradisi, tutti con inizio alle 15.00. Il debutto sarà domenica 4 febbraio con il laboratorio ...

I 70 anni di Misha - Mikhail Baryshnikov oltre il balletto - Teatro/Danza - Spettacoli : Vi rimase sei anni dal 1968 al '74 quando decise di abbandonare la Russia comunista, per tre anni ha ballato in tutto il mondo, prima di stabilirsi a New York dove divenne étoile del New York City ...

Udine : giorno della memoria - Spettacoli per le scuole al Teatro Nuovo - Udine 20 : Cosa è davvero la memoria? Quanto vale o può valere il dolore senza senso? Esiste davvero il male assoluto, nei comportamenti degli uomini? Chi è più vivo, chi soffre cercando un senso alla propria ...

ROCCA DI PAPA " Teatro - tris di Spettacoli in pochi giorni : Dal 27 Gennaio prossimo una settimana di grande Teatro al Teatro Civico di ROCCA di PAPA, con l'alternarsi sul palco di tre diversi spettacoli reduci Fonte: Il Giornale Nuovo.it Articolo originale

19/01/2018 - Teatro Risorgimento - nuova stagione di Spettacoli con l'Acs Abruzzo : Il Presidente di Acs Angelo Radica aggiunge "ACS è un circuito di programmazione e distribuzione degli spettacoli dal vivo e sta attraversando una fase di grande espansione e di velocissima crescita ...

Gli Spettacoli organizzati dal Teatro Garage : Genova Da venerdì 19 gennaio a domenica 21 due nuovi appuntamenti arricchiranno la programmazione della stagione teatrale del Teatro Garage. Venerdì 19 presso la Sala Diana la Compagnia Tedacà propone ...

Porto San Giorgio. Il dialetto torna in teatro con sette Spettacoli : domani "Il medico dei matti" : La Pro Loco, col sostegno del Comune, ha completato il cartellone della quarta rassegna dialettale amatoriale dal titolo "Le radici della Marca", sette spettacoli sul palco del teatro cittadino a partire da domani pomeriggio (ore 17). Il gruppo "teatro instabile" di Recanati porterà sul palco "Lu medeco d'i matti" (ingresso al costo di 6 euro). La ...

Spettacoli - al Teatro Comunale di Sala Consilina ecco 'La Traviata' : Non a caso è stata scelta la Traviata di Giuseppe Verdi: si tratta del melodramma in assoluto più popolare, il più noto ed il più amato non solo dagli Italiani ma nel mondo. "Basti pensare - ha ...

Molestie - passo indietro di Peter Martins : il leader del New York City ballet travolto dallo scandalo - Teatro/Danza - Spettacoli : Peter Martins annuncia il suo passo d'addio. Lo storico leader del New York City ballet, travolto dallo scandalo Molestie, ha deciso di ritirarsi dopo oltre trent'anni alla guida della leggendaria ...