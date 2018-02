Speed Skating | Coppa del Mondo PyeongChang 2018 | Martina Sablikova la favorita dei 5000

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di venerdì 16 febbraio. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming : programma venerdì 16 febbraio ore 12.00 Speed skating " 5000 metri femminili Diretta tv e Streaming su RaiSport+HD ed Eurosport CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di venerdì 16 febbraio. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming : Settimo titolo olimpico in palio per lo Speed skating sul Gangneung Oval. Sul ghiaccio coreano andranno in scena i 5000 metri femminili che non vedranno azzurre al via e la sfida sarà tra Martina Sablikova, campionessa a Cinque Cerchi in carica, e la squadra olandese. La due volte medaglia d’oro a Vancouver e Sochi vuol emulare le gesta dell’orange Sven Kramer fregiandosi del terzo successo consecutivo nei Giochi in questa ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Nicola Tumolero - il bronzo della determinazione sognando Enrico Fabris : Quando Enrico Fabris vinceva le sue tre medaglia olimpiche (2 ori e 1 bronzo) a Torino 2006, Nicola Tumolero aveva appena 12 anni. Lui, classe ’94, di Roana come il fenomenale atleta azzurro, ha iniziato da lì a pensare cosa sarebbe potuto accadere un giorno alle Olimpiadi Invernali nella specialità dello Speed skating. Gli anni sono passati in fretta e il ragazzino è diventato atleta maturo e coscienzioso, animato da forte spirito di ...

Nicola Tumolero - CAPOLAVORO DI BRONZO! 3° nei 10000 metri di Speed Skating - l’azzurro stupisce tutti a PyeongChang 2018 : Nicola Tumolero firma il suo CAPOLAVORO sul Gangneung Oval nella sesta giornata dedicata allo speed skating in questi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro ha conquistato un bronzo incredibile, insperato alla vigilia, con il crono di 12’54″32, sbriciolando letteralmente il proprio personale di 13’02″11 (siglato quest’anno nella tappa di Coppa del Mondo a Stavanger) e regalandosi un sogno a ...

LIVE Speed Skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Tumolero di BRONZOO!!!! Bloemen trionfa - e Kramer (6°) affonda : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà il giorno dei 10000 metri maschili, la specialità più lunga del programma a Cinque Cerchi del pattinaggio pista lunga. Una distanza dominata da diversi anni dai colori olandesi come il podio tutto arancione di Sochi 2014 dimostra. Saranno dunque ancora i tulipani gli assoluti protagonisti? Kramer e Bergsma ...

LIVE Speed Skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : comanda Bloemen - Tumolero terzo - tocca a Kramer! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà il giorno dei 10000 metri maschili, la specialità più lunga del programma a Cinque Cerchi del pattinaggio pista lunga. Una distanza dominata da diversi anni dai colori olandesi come il podio tutto arancione di Sochi 2014 dimostra. Saranno dunque ancora i tulipani gli assoluti protagonisti? Kramer e Bergsma ...

LIVE Speed Skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : comanda Lee nei 10000 metri - tra poco Davide Ghiotto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà il giorno dei 10000 metri maschili, la specialità più lunga del programma a Cinque Cerchi del pattinaggio pista lunga. Una distanza dominata da diversi anni dai colori olandesi come il podio tutto arancione di Sochi 2014 dimostra. Saranno dunque ancora i tulipani gli assoluti protagonisti? Kramer e Bergsma ...

LIVE Speed Skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : il giorno dei 10000 metri. Davide Ghiotto si gioca tutto - olandesi super favoriti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà il giorno dei 10000 metri maschili, la specialità più lunga del programma a Cinque Cerchi del pattinaggio pista lunga. Una distanza dominata da diversi anni dai colori olandesi come il podio tutto arancione di Sochi 2014 dimostra. Saranno dunque ancora i tulipani gli assoluti protagonisti? Kramer e Bergsma ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Davide Ghiotto e il sogno dei 10000 metri. Serve una reazione : 12’53″63: è questo il tempo siglato da Davide Ghiotto nei 10000 metri in quel di Stavanger (Norvegia) il 19 novembre 2017. Un tempo valso al veneto il nuovo primato italiano della distanza, abbattendo di secondi il proprio riscontro precedente su un ghiaccio non particolarmente veloce. Crono valso poi all’atleta nostrano la terza prestazione dell’anno alle spalle dei due mostri Ted-Jan Bloemen e Sven Kramer. Domani ...

Speed Skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e gli accoppiamenti degli azzurri nei 10000 metri. Davide Ghiotto e Nicola Tumolero ci provano : Domani giovedì 15 febbraio si disputeranno i 10000m di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Soltanto 12 atleti ai blocchi di partenza, l’Italia si presenterà con Nicola Tumolero e Davide Ghiotto. Gli azzurri devono riscattare la prestazione non esaltante esibita sui 5000m, sulla carta hanno tutte le potenzialità per ben esprimersi e per sognare un piazzamento importante. Ghiotto conosce molto bene il ghiaccio ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara nei 10000 metri. Gli orari e ... : Su questa distanza si è corso soltanto una volta in stagione in Coppa del Mondo , il 19 novembre a Stavanger, in Norvegia: Davide Ghiotto vinse la prova della Division B con il personale di 12'53 63, ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara nei 10000 metri. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming : Sesto titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 10000 metri maschili. Tra i 12 atleti qualificati per la gara ci sono anche due italiani (numero massimo di atleti possibili per nazione in questo caso): Davide Ghiotto e Nicola Tumolero. Su questa distanza si è corso soltanto una volta in stagione in Coppa del Mondo, il 19 novembre a Stavanger, in ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 1000 metri femminili si impone l’olandese Jorien ter Mors. In casa Italia Francesca Bettrone batte Yvonne Daldossi : Va in archivio anche la finale dei 1000 metri femminili nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: oro e titolo all’olandese Jorien ter Mors, che fa segnare il nuovo record olimpico in 1’13″56, davanti alle nipponiche Nao Kodaira, argento, e Miho Takagi, bronzo. In casa Italia, Francesca Bettrone, 27a, vince il derby con Yvonne Daldossi, 30a. Lo Speed skating è così: si corre l’una contro ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 1000 metri femminili si impone l’olandese Jorien ter Mors. In casa Italia Francesca Bettrone batte Yvonne Daldossi : Va in archivio anche la finale dei 1000 metri femminili nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: oro e titolo all’olandese Jorien ter Mors, che fa segnare il nuovo record olimpico in 1’13″56, davanti alle nipponiche Nao Kodaira, argento, e Miho Takagi, bronzo. In casa Italia, Francesca Bettrone, 27a, vince il derby con Yvonne Daldossi, 30a. Lo Speed skating è così: si corre l’una contro ...