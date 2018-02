Spalletti | “Da Eder a Karamoh | troviamo nuove vie per il gol”

newsgo

: #Spalletti: '@Rafinha quando è entrato ci ha dato una mano. Se lo faccio giocare dall'inizio ci saranno dei momenti… - Inter : #Spalletti: '@Rafinha quando è entrato ci ha dato una mano. Se lo faccio giocare dall'inizio ci saranno dei momenti… - danmari83 : #Spalletti: 'Il messaggio di fedeltà di #Skriniar? Non avevo dubbi, la traduzione deve essere stata fatta fuori da… - danmari83 : #Spalletti:'La squadra dei virtuali la faccio allenare a qualche dirigente, io non la alleno.Perché i nomi che fate… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018): “Davie per il gol” Né Icardi né Perisic. L’Inter scenderà in campo al Ferraris – sabato alle 20.45 – sfidando il Genoa e lo farà con una vesta inedita: per la prima volta in stagione non ci saranno in campo né Mauro Icardi né Ivan Perisic. L’attaccante non … L'articolo: “Davie per il gol” sembra essere il primo su NewsGo.