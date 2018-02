Soldi in regalo in GTA Online per chi si collega | date e incentivi

optimaitalia

(Di venerdì 16 febbraio 2018) GTAprevede il rimborso per le tasse 2018 dello Stato di San Andreas e anche un incentivo. Rockstar Games ha infatti previsto un bonus in contanti per coloro che effettueranno l’accesso a GTAnel periodo che va dal 16 al 26 febbraio che consentirà di ottenere un incentivo di 250.000 GTA$.Inoltre gli utenti potranno ricevere un rimborso del 10%, fino a un massimo di 1.000.000 di GTA$, per ogni GTA$ che viene speso in GTAnel periodo che va tra il 16 e il 27 febbraio. Sia l'incentivo che il rimborso potranno essere percepiti dopo il 27 febbraio. Riportiamo quanto si legge nell'annuncio ufficiale."Le scadenze fiscali si avvicinano e, in seguito all'incremento della popolazione riscontrato durante il 2017, il Ministero del Tesoro di San Andreas ha deciso di offrire un incentivo a tutti i suoi cittadini. Spacciatori, teste calde, piccoli boss, re del crimine... ...