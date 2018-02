Snowboardcross | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Michela Moioli è seconda dopo le

LIVE Snowboardcross femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Michela Moioli seconda dietro Samkova nelle qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova olimpica in quel di PyeongChang per quanto riguarda lo Snowboardcross femminile. Una delle più importanti chance di medaglia di giornata e per tutta l’Olimpiade in casa Italia: scende in pista infatti una delle stelle della squadra azzurra, Michela Moioli. Sette podi consecutivi conditi da quattro vittorie in Coppa del Mondo: la nativa di Alzano Lombardo è leader nel massimo circuito ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Michela Moioli sogna una medaglia : Dopo la delusione della nottata italiana, dove nella gara maschile l’Italia non è riuscita addirittura a trovare la semifinali con la stella Omar Visintin uscito prematuramente agli ottavi di finale a causa di una caduta, i colori azzurri puntano tutto su Michela Moioli per quanto riguarda lo Snowboardcross: in programma infatti nella tarda notte italiana la prova al femminile. Formula classica: prima le qualifiche, poi le batterie da sei ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le favorite della gara femminile. Michela Moioli atleta da battere - insidie transalpine per lei : Non c’è tempo per piangersi addosso: dopo la delusione azzurra nella gara maschile, domani tocca alle donne correre per il titolo di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le qualificazioni inizieranno alle 02.00 ora italiana, mentre le fasi finali andranno in scena a partire dalle ore 04.15: l’Italia schiererà nuovamente un poker di atlete e, questa volta, inutile nascondersi, punta, almeno con una di esse, a ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Snowboardcross - oro al francese Vaultier : la corsa degli azzurri si ferma ai quarti : Snowboardcross maschile, Vaultier diventa campione olimpico. L'Italia si ferma ai quarti: il migliore è Perathoner che chiude al quindicesimo posto Si è fermata ai quarti di finale l'avventura ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di venerdì 16 febbraio e le azzurre al via. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Dopo la delusione azzurra nella gara maschile, domani tocca alle donne correre per il titolo di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: l’Italia schiererà nuovamente un poker di atlete e, questa volta, inutile nascondersi, punta, almeno con una di esse, a centrare oro e titolo. Stiamo parlando, ovviamente, di Michela Moioli, leader incontrastata di Coppa del Mondo, reduce da sette podi consecutivi, tra i quali si ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin secondo in qualifica - Pierre Vaultier al comando. L’azzurro vuole la medaglia! : La battaglia tra Pierre Vaultier e Omar Visintin è già incominciata nel seeding round dello Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione Olimpico ha fatto realizzare il miglior crono (1:13.14) e incomincia al meglio la sua rincorsa alla seconda medaglia d’oro consecutiva ai Giochi ma il francese dovrà fare i conti con l’azzurro, attardato di appena 11 centesimi. Il nostro fuoriclasse ha disputato ...

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang / Risultati live - medagliere e programma : sorpresa nello Snowboardcross? : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:36:00 GMT)

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti della gara maschile. Tanti pretendenti - gli italiani pronti all’exploit : Dopo i quattro titoli assegnati nel park & pipe (slopestyle ed halfpipe, maschili e femminili), è tempo di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, giovedì 15 febbraio, con inizio delle qualifiche alle 03.00 ora italiana, e fase finale dalle 05.30, scenderanno in campo gli uomini. I pretendenti al trono olimpico sono molti: per quanto mostrato nelle recenti uscite in Coppa del Mondo, il favorito numero uno appare ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin e gli azzurri puntano al podio : Questa notte l’Italia si gioca una grande carta da medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: va in scena infatti lo Snowboardcross al maschile, che avrà prima le qualifiche e poi le fasi finali, che decideranno il podio. Quattro alfieri tricolore per andare a caccia di un sogno: Omar Visintin, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti, chi più o chi meno, possono provare a giocarsi una opportunità di ...