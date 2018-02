Snowboard cross | Moioli | Ispirata dalla Fontana Le donne hanno una marcia in

PyeongChang - secondo oro per Italia : la Moioli vince Snowboardcross :

Giochi : Moioli oro nello Snowboardcross : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 16 FEB - Secondo oro per l'Italia ai Giochi di Pyeongchang. Lo ha vinto Michela Moioli nello snowboardcross. L'atleta bergamasca, 22 anni, al Phoenix Snow Park ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Michela Moioli è seconda dopo le qualifiche. In testa Samkova : Una prova che non può essere ritenuta come banco di prova fondamentale, ma ci sono state le prime scaramucce (anche se non dirette) per quanto riguarda la gara dello Snowboardcross femminile alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. L’attesissima azzurra Michela Moioli è seconda al termine delle qualifiche: tempo di 1:16.97 timbrato ovviamente nella prima run che sottolinea l’eccellente feeling della nativa di Alzano Lombardo con la pista ...

LIVE Snowboardcross femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Michela Moioli seconda dietro Samkova nelle qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova olimpica in quel di PyeongChang per quanto riguarda lo Snowboardcross femminile. Una delle più importanti chance di medaglia di giornata e per tutta l’Olimpiade in casa Italia: scende in pista infatti una delle stelle della squadra azzurra, Michela Moioli. Sette podi consecutivi conditi da quattro vittorie in Coppa del Mondo: la nativa di Alzano Lombardo è leader nel massimo circuito ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Michela Moioli sogna una medaglia : Dopo la delusione della nottata italiana, dove nella gara maschile l’Italia non è riuscita addirittura a trovare la semifinali con la stella Omar Visintin uscito prematuramente agli ottavi di finale a causa di una caduta, i colori azzurri puntano tutto su Michela Moioli per quanto riguarda lo Snowboardcross: in programma infatti nella tarda notte italiana la prova al femminile. Formula classica: prima le qualifiche, poi le batterie da sei ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le favorite della gara femminile. Michela Moioli atleta da battere - insidie transalpine per lei : Non c’è tempo per piangersi addosso: dopo la delusione azzurra nella gara maschile, domani tocca alle donne correre per il titolo di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le qualificazioni inizieranno alle 02.00 ora italiana, mentre le fasi finali andranno in scena a partire dalle ore 04.15: l’Italia schiererà nuovamente un poker di atlete e, questa volta, inutile nascondersi, punta, almeno con una di esse, a ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di venerdì 16 febbraio e le azzurre al via. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Dopo la delusione azzurra nella gara maschile, domani tocca alle donne correre per il titolo di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: l’Italia schiererà nuovamente un poker di atlete e, questa volta, inutile nascondersi, punta, almeno con una di esse, a centrare oro e titolo. Stiamo parlando, ovviamente, di Michela Moioli, leader incontrastata di Coppa del Mondo, reduce da sette podi consecutivi, tra i quali si ...