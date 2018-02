Smaltimento rifiuti | idrogeno al posto del diesel

Roma - rifiuti - mini impianti nei condomini : arriva lo Smaltimento fai-da-te : arriva l'impianto di compostaggio di condo mini o. Anzi, per essere più precisi, di caseggiato, perché un unico palazzo non è sufficiente a rendere operativo quel macchinario che dalla frazione organica ...

‘Ndrangheta - le mani dei boss sui rifiuti dell’Ilva : “Abbiamo preso lo Smaltimento del limo. Ci sono dieci viaggi al giorno” : “Stanno facendo lo smaltimento dell’Ilva (…) a Taranto e abbiamo preso tutto il trasporto del limo, del materiale… con i camion e deve venire qua questo materiale, ci sono dieci , dodici viaggi al giorno“. Ci sono due intercettazioni in cui il boss Francesco Tallarico, componente del direttorio della cosca Farao-Mariconcola e responsabile del locale di Casabona, tira in ballo i rifiuti tossici e gli scarti industriali ...

Guerra sulla monnezza. Rimpallo di responsabilità tra Campidoglio e Regione sullo Smaltimento dei rifiuti : La polemica sullo smaltimento dei rifiuti della Capitale si inserisce a pieno titolo nella campagna elettorale. Il governo mette in guardia: "Roma non può permettersi un'emergenza rifiuti come quella ...

Rimpallo di responsabilità tra Campidoglio e Regione sullo Smaltimento dei rifiuti : La polemica sullo smaltimento dei rifiuti della Capitale si inserisce a pieno titolo nella campagna elettorale. Il governo mette in guardia: "Roma non può permettersi un'emergenza rifiuti come quella che si sta prefigurando ancora una volta", dice il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti. Il Campidoglio dà la colpa alla Regione e sostiene invece che la città abbia fronteggiato bene il periodo delle vacanze di Natale in ...