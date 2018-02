Siria | nel Rojava internazionalisti lavorano a riforestazione

Siria : fonti - esplosione nell'est - 'almeno 20 morti' : ANSAmed, - BEIRUT, 15 FEB - E' di almeno 20 morti il bilancio di un'esplosione avvenuta nell'est della Siria per cause ancora da accertare, secondo fonti sul terreno. Le fonti riferiscono dell'...

L'aereo abbattuto dai Siriani dimostra a Israele che non è l'unica potenza nella regione : La politica nei confronti dell'Iran non è mai stata messa in discussione. Israele è sempre contrario a ogni patto ed è sempre a favore di ogni guerra. pubblicità l'unica opposizione che viene fatta ...

L’aereo abbattuto dai Siriani dimostra a Israele che non è l’unica potenza nella regione : L’arroganza di Israele non è scomparsa il 10 febbraio – quando l’aviazione siriana ha colpito un suo aereo militare – ma di sicuro ha vacillato. Leggi

Berna : manifestazione contro offensiva turca nel nord della Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Un caccia israeliano è stato abbattuto dai missili Siriani nel nord di Israele : Stamattina un caccia israeliano è stato abbattuto dal sistema di difesa missilistico israeliano nei pressi della città di Afula, nel nord del paese. Il caccia stava compiendo un’azione di ritorsione dopo che l’esercito israeliano aveva trovato e abbattuto un drone The post Un caccia israeliano è stato abbattuto dai missili siriani nel nord di Israele appeared first on Il Post.

La guerra sporca sul fronte Siriano nel dopo Isis : una guerra sporca. Il primo nuovo fronte siriano aperto nell'era del dopo Isis. Dove la propaganda sembra giocare un ruolo decisivo e i media sono impediti ad avere accesso nelle zone del conflitto. ...

Siria - raid di precisione nella zona di Al-Nusra dove è stato ucciso il pilota russo VIDEO - : Più di 30 islamisti sono stati liquidati a seguito del bombardamento condotto con armi di precisione nella provincia di Idlib nella zona controllata da Al-Nusra, da cui è stato sparato il razzo che ha ...

Assad nel mirino - Trump riprende la guerra in Siria? Video : #Siria senza pace e non tanto per le gravi notizie che provengono dal nord del Paese, dove l'ultimo raid turco volto a 'mettere in sicurezza' i proprio confini dalla dalla presunta minaccia curda [Video] avrebbe causato oltre 100 vittime tra i civili. Le notize in questo caso giungono da Washington dove l'amministrazione guidata da #Donald Trump avrebbe messo nuovamente nel mirino il presidente siriano Bashar al-Assad. Secondo le fonti della ...

Siria - al via blitz dell'esercito di Assad nella provincia di Idlib - : Lo ha detto il ministero della Difesa russo. "Le truppe del governo Siriano e le unità della milizia - si legge in una nota - hanno iniziato a eliminare un gruppo dell'organizzazione terroristica ...

Siria - islamisti di Al-Nusra circondati dalle forze governative nella provincia di Idlib - : Lo ha riferito il dipartimento informativo e di pubbliche relazioni del ministero della Difesa russo. In questo modo, osserva il dicastero militare russo, è stato completato l'accerchiamento di un ...

Siria - Ankara : l'esercito turco è entrato nell'enclave curda di Afrin : Soldati turchi sono entrati nella regione di Afrin, nel Nord della Siria, nel secondo giorno di una vasta offensiva contro una milizia curda considerata "terrorista" da Ankara. Lo ha annunciato il ...

Siria - Turchia lancia attacco contro i curdi nella regione di Afrin - : Ankara ha dato inizio all'offensiva chiamata "Ramo d'ulivo". Per Erdogan si tratta di "un'operazione anti-terrorismo"

Siria - caccia turchi bombardano nell'enclave curda di Afrin. Erdogan : "Iniziata operazione anti terroristi" : I caccia turchi hanno dato il via all'offensiva aerea contro la regione di Afrin, enclave curda in Siria già attaccata via terra. Lo ha detto il primo ministro turco Binali Yildirim. Un portavoce delle milizie curde aveva già confermato che le forze turche avevano cominciato a colpire le località curde di Afrin dalla scorsa mezzanotte. Secondo il ministro della Difesa turco Nurettin Canikli, Ankara non ha avuto altra scelta ...

Siria - inferno senza fine. Nelle ultime settimane 110mila bimbi sfollati : L'escalation dei combattimenti nella parte meridionale di Idlib ha dato luogo a uno dei più gravi spostamenti di massa ai quali si è assistito in Siria dall'inizio del conflitto. A denunciarlo Save the Children, l'Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro.Nelle ultime settimane, spiega l'ong, i combattimenti hanno costretto circa 200.000 persone - il 54% delle quali ...