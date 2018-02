Shroud of the Avatar | il successore spirituale di Ultima ha una data d' uscita

eurogamer

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Richard Garriott e lo studio Portalarium hanno finalmente annunciato lad'diof the, titolo che si trova in Early Access su Steam dal lontano 2014 e che si appresta ora ad essere pubblicato ufficialmente sulla piattaforma, il 27 marzo 2018. A riportarlo è Eurogamer.net. Il gioco, che sarebbe dovuto essere il vero seguitodell'amatissima serie di videogiochirealizzata da Garriott, ha invece sofferto di alcune critiche da parte di coloro che avevano acquistato la versione in accesso anticipato.of theera riuscito a raccogliere un importante somma grazie alla campagna Kickstarter dedicata, che ha accumulato quasi 2 milioni di dollari grazie a 22 mila sostenitori.ofsarà disponibile su PC, Mac e Linux via Steam a partire dal 27 marzo 2018. Il titolo di Portalarium può essere provato gratuitamente sul sito del gioco, e ...