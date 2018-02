Serie A2 Maschile | il Club Italia CRAI affronta Castellana Grotte nella terza giornata

Pallamano - Serie A maschile : si chiude la regular season - decise le qualificate alla Coppa Italia : Si è chiusa questo fine settimana la regular season della Serie A di P alla mano maschile , che ha deciso le 8 qualificate alla Coppa Italia 2018, in programma a Conversano. Tra queste ci sono nel girone A Bolzano e Pressano, giustizieri rispettivamente di Molteno (33-25) ed Eppan (29-19), con il Trieste che strappa il pass da migliore terza, superando 31-25 il Merano. Pareggio pirotecnico tra Cassano Magnago e Bressanone per 30-30, con il quadro ...

Volley - Serie A2 maschile : il Club Italia Crai sfida l'Acqua Fonteviva Massa : L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming da Lega Volley Channel e la coppia arbitrale sarà formata da Cesare Armandola e Marta Mesiano. Classifica Pool C : Pag Taviano 17 punti , 7v 0s, , Geosat ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Alessio Moretti trascina Bolzano - Pressano ipoteca il secondo posto : Nuova settimana di gare nella Serie A di Pallamano maschile , dove a far festa è il Pressano , capace di sconfiggere 28-24 il Brixen in trasferta, ipoteca ndo così la qualificazione alla Coppa Italia, insieme al Bolzano , vittorioso 28-21 sul Trieste, grazie alle 8 reti di Alessio Moretti . Due punti anche per Eppan e Cassano Magnago, giustizieri rispettivamente di Malo (27-19) e Merano (22-20), con il quadro chiuso dal 30-27 del Mezzocorona sul ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : prima sconfitta per Bolzano - vincono le altre capoliste : Mancano solamente due giornate al termine della regular season della Serie A di Pallamano maschile, con il Bolzano che questa settimana è caduto per la prima volta in stagione sul campo del Cassano Magnago, con il punteggio di 23-22. Successo prezioso per il Pressano, che ha piegato 23-19 il Merano, con il Brixen che a sorpresa ha ceduto 27-26 contro l’Eppan in trasferta. Del KO degli altoatesini ne ha approfittato dunque il Trieste, ...