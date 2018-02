Serie A | Milan Sampdoria | le probabili formazioni

Serie A - Berlusconi : «Il Milan? Mi fa venire un gran mal di stomaco» : MILANO - "Vedo che il vostro presidente sa ancora sorridere nonostante il nostro Milan , come a me, gli abbia fatto venire un gran mal di stomaco" . Lo dice Silvio Berlusconi nel corso dell'incontro ...

Panchine Serie A - Luis Enrique torna in Italia? Due ufficialità in casa Milan Video : L'ex allenatore di Barcellona e Roma, lo spagnolo Luis Enrique, potrebbe ritornare a lavorare in Italia. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il tecnico spagnolo sarebbe stato accostato a due club di #Serie A. Al momento dell'avvicendamento tra Montella e Gattuso, il #Milan, avrebbe pensato all'ex tecnico dei blaugrana per la panchina. Attualmente i rossoneri sono orientati a confermare Ringhio anche per la prossima ...