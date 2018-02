Serie A | Chievo Cagliari Lopez avverte | ' Evitare rilassamenti'

Serie A Chievo - Maran : «Contro il Cagliari per superare la tempesta» : VERONA - 'Arrabbiati sì, spaventati no. C'è enorme voglia di rivalsa. Vogliamo girare questo momento con tutte le nostre forze. Siamo tutti uniti per uscire da questa situazione'. L'ha detto Rolando ...

Video/ Chievo Genoa (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 24^ giornata) : Video Chievo Genoa (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita giocata allo stadio Bentegodi. Ancora Diego Laxalt decisivo in trasferta per il Grifone, che vince a Verona(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:16:00 GMT)

Serie A Chievo - Maran deluso : «Mi sento in discussione» : Rolando Maran analizza così l'astinenza dai tre punti che dura da mesi: "Era un match molto delicato, si sperava in un epilogo diverso - dice l'allenatore a Sky Sport - Va analizzata la sconfitta, va ...

DIRETTA RISULTATI Serie A : in campo Inter Bologna 2-1 - Chievo Genoa 0-0 - Torino Udinese 2-0 - Sampdoria Verona 1-0 LIVE : In campo la 24/ma giornata , RISULTATI E CLASSIFICHE , Sassuolo-Cagliari 0-0 Inter-Bologna 2-1 , LIVE , Chievo-Genoa 0-0 , LIVE , Torino-Udinese 2-0 , LIVE , Sampdoria-Verona 1-0 , LIVE , Roma-...

Serie A - Chievo-Genoa 0-0 - Sampdoria-Verona 1-0 - Torino-Udinese 2-0 Le Dirette : Le partite delle 15.00 Chievo-Genoa: La Diretta Sampdoria-Verona: La Diretta Torino-Udinese: La Diretta

DIRETTA RISULTATI Serie A : in campo Inter Bologna 1-1 Chievo Genoa 0-0 Torino Udinese 1-0 Sampdoria Verona 1-0 LIVE : In campo la 24/ma giornata , RISULTATI E CLASSIFICHE , Sassuolo-Cagliari 0-0 Inter-Bologna 1-1 , LIVE , Chievo-Genoa 0-0 , LIVE , Torino-Udinese 0-0 , LIVE , Sampdoria-Verona 1-0 , LIVE , Roma-...

Serie A : Inter Bologna 1-0 Roma Benevento 0-0 Chievo Genoa 0-0 Torino Udinese 0-0 Sampdoria Verona 0-0 diretta : Chievo-Genoa 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Torino-Udinese 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Sampdoria-Verona 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Il quadro delle partite di domenica della 24/ma ...

Serie A : Inter Bologna 0-0 Roma Benevento 0-0 Chievo Genoa 0-0 Torino Udinese 0-0 Sampdoria Verona 0-0 diretta : Inter-Bologna 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Chievo-Genoa 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Torino-Udinese 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA, Sampdoria-Verona 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Il quadro delle partite di domenica della 24/ma giornata , RISULTATI E CLASSIFICHE , Sassuolo-Cagliari ore 12:30 Inter-...

Serie A - Chievo-Genoa - Sampdoria-Verona - Torino-Udinese Le Dirette : Le partite delle 15.00 Chievo-Genoa: La Diretta Sampdoria-Verona: La Diretta Torino-Udinese: La Diretta

Serie A - Chievo-Genoa - Sampdoria-Verona - Torino-Udinese La Diretta : Le partite delle 15.00 Chievo-Genoa: La Diretta Sampdoria-Verona: La Diretta Torino-Udinese: La Diretta

PRONOSTICI Serie A / Quote e scommesse : occhio al match Chievo-Genoa (24^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per i match della 24^ giornata della SERIE A. Occhi puntati sul posticipo serale tra Roma e Benevento all'Olimpico.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Serie A - Maran : «Voglio un Chievo coraggioso e battagliero» : VERONA - Chievo-Genoa mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre. In particolare sono i veronesi ad avere disperato bisogno di una vittoria, dopo aver perso 6 partite nelle ultime 7. "I ...

Serie A - Meggiorini : «Chievo - adesso ripartiamo» : VERONA - 'La via per ripartire è essere più sereni e lucidi in campo" . L'ha detto Meggiorini , attaccante del Chievo , durante la conferenza stampa che l'ha visto protagonista in giornata. La punta ...

Serie A - Meggiorini : «Chievo - restiamo lucidi» : VERONA - Meggiorini carica il Chievo , club entrato in una crisi di risultati: ' 'La via per ripartire è essere più sereni e lucidi in campo. Sembra che manchi tanto per sbloccarci, invece per me ...