Sergio Mattarella vuole Gentiloni premier | Renzi lo oscura

Sergio Mattarella all'Università di Padova per l'inaugurazione dell'anno accademico : Approfondimenti Premiati i Maestri del Lavoro in Provincia: insigniti della 'Stella al merito' da Mattarella 18 novembre 2017 Confindustria, fusione Padova-Treviso. Finco:'Il cuore oltre i confini ...

Giorgia Meloni contro Sergio Mattarella : 'Vergogna - non ha neppure chiamato la madre di Pamela Mastropietro' : Giorgia Meloni contro Sergio Mattarella per la terrificante vicenda di Pamela Mastropietro . Ospite di Lucia Annunziata a In mezz'ora su Rai 3, la leader di Fratelli d'Italia ha affermato: 'La madre ...

Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella : come seguire l'evento il 29 gennaio in diretta streaming : Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì 29 gennaio in occasione di un evento in programma al Quirinale e trasmesso in diretta streaming su Youtube. Non è la prima volta che Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: qualche mese fa aveva preso parte a Tutti a scuola, la cerimonia per l'...

Sergio Mattarella : "Fare piena luce sul'incidente a Pioltello e intervenire sulla manutenzione" : "Occorre rapidamente fare piena luce sulle cause dell'incidente e sulle eventuali responsabilità. È altrettanto urgente verificare ovunque lo stato di manutenzione della nostra rete ferroviaria per rispettare il dovere di assicurare, con scrupolo e rigore, la sicurezza dei passeggeri". A dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito all'incidente ferroviario a Pioltello, che ha causato tre morti e ...

Alessandra Mussolini contro Sergio Mattarella : 'Negare in toto il fascismo è mancanza di coraggio' : 'Persino Paolo Mieli ha parlato delle cose buone del fascismo , negare in toto è mancanza di coraggio, vuol dire non essere forti'. Alessandra Mussolini , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su ...

Giorno della Memoria - Sergio Mattarella : 'Shoah unica in storia Ue' : Pensavamo si sarebbero salvati e sarebbero tornati liberi per il mondo come erano sempre stati. Una notte piombarono le SS e noi tememmo che ci avrebbero sterminato tutti. Invece andarono da loro La ...

Sergio Mattarella : dietro la condanna del fascismo - l'ombra dei populismi autoritari : 'Sorprende sentir dire che il fascismo ebbe alcuni meriti , ma fece due gravi errori: le leggi razziali e l'entrata in guerra. Si tratta di un'affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile'. ...

Sergio Mattarella : "Il fascismo non ha avuto meriti". Per il capo dello Stato razzismo e guerra non furono solo degli "episodi" : "Sorprende sentir dire, ancora oggi, da qualche parte, che il fascismo ebbe alcuni meriti ma fece due gravi errori: le leggi razziali e l'entrata in guerra. Si tratta di un'affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile, da respingere con fermezza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il Giorno della memoria.Per il capo dello Stato "razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al suo modo di ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita all’INGV : “Siamo sentinelle attente del respiro della terra” : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha accolto nella sua sede romana il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita per la prima volta nella storia dell’Ente. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo intervento ha espresso apprezzamento e riconoscenza per le attività dell’Istituto e ha ringraziato coloro che vi operano e coloro che lo guidano: ricercatori, tecnologi, tecnici, ...

Sergio Mattarella non dà la sua benedizione alla candidatura di Paolo Gentiloni : Dopo settimane di dubbi e sospetti Paolo Gentiloni ha sciolto le riserve e sul suo profilo Facebook ha annunciato di aver deciso di candidarsi : lo farà per la Camera a Roma, nel collegio uno. Un ...

Sergio Mattarella nomina un nuovo senatore a vita sopravvissuto all'olocausto : ... "Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la ...