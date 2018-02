Senato boccia proposta dreamer e muro

Usa - Senato boccia riforma immigrazione : 0.23 La bozza di legge bipartisan sulla riforma dell'immigrazione negli Stati Uniti non ha superato il vaglio del Senato nonostante i 54 voti a favore (48 contrari) visto che il quorum era di 60 voti. Il testo apriva la strada alla cittadinanza per 1,8 milioni di "dreamer" (giovani clandestini arrivati in Usa da piccoli), e stanziava 25 mld di dollari per la sicurezza del confine. Trump si era già schierato contro tale proposta minacciando il ...

Senato USA boccia la legge di Trump sull'aborto Video : Schiaffo della politica #USA a #Donald Trump. Il Senato rispedisce al mittente la proposta di legge per far diventare illegale l'aborto oltre la ventesima settimana di gravidanza. Le primissime indiscrezioni parlano di un Presidente infuriato per la batosta rimediata. Il passaggio legislativo era arrivato al vaglio del Senato dopo un primo passaggio alla Camera in ottobre e sembrava essere destinato a passare. Occorrevano 60 voti per ...

Senato - no all'allattamento in aula. Bocciata proposta M5s : Roma, 20 dicembre 2017 - No all'allattamento nell'aula del Senato . Palazzo Madama ha infatti bocciato l'emendamento del M5S di riforma del regolamento interno che consentiva di poter far entrare ...