Se segna un altro gol anch’io diventerò musulmano” Il canto dei tifosi del

(Di venerdì 16 febbraio 2018) C’è una sola religione a Liverpool ed è quella del pallone. Idei “Reds”, una delle squadre più forti e storiche della Premier League, sono noti in tutto il mondo per il loro calore e per la loro passione. Ma anche per i loro canti. Ad Anfield, lo storico stadio cittadino, prima di ogni calcio d’inizio, risuona quello che per molti è l’inno più bello della storia del calcio. You'll Never Walk Alone. Non camminerai mai da solo. Pazzi per Salah Negli ultimi mesi, i supporter del Liverpool hanno visto partire per Barcellona una delle loro stelle, il brasiliano Philippe Coutinho. E dopo questa separazione hanno eletto un nuovo idolo. Non proprio inglese. Non proprio vicino alle loro tradizioni e alla loro fede. Mohamed Salah, attaccante esterno dell’Egitto, ha già conquistato la Kop, la storica ...