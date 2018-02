Sci | superG | Mayer | vent' anni dopo Mayer L' Austria ritrova il sorriso

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Matthias Mayer in trionfo in SuperG. Male l’Italia - settimo Paris : Matthias Mayer si conferma uomo da grandi appuntamenti e conquista la medaglia d’oro in superG nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’austriaco, mai vittorioso nell’attuale stagione di Coppa del Mondo (dove è salito sul podio per quattro volte), ha preceduto lo svizzero Beat Feuz ed il norvegese Kjetil Jansrud, entrambi già nella top3 della discesa libera in questa edizione dei Giochi. Rispetto a ieri ...

LIVE Sci alpino - superG Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Mayer comanda. Disastro Italia : Paris settimo - Innerhofer crolla nel finale e Fill esce : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Operazione riscatto per l’Italjet. Il quarto posto in discesa libera di Dominik Paris ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra maschile delle velocità, ma le Olimpiadi Invernali di PyeongChang offrono immediatamente una seconda chance agli azzurri. Non c’è spazio per rimuginare su un’occasione persa e immediatamente la testa deve tornare ...

PyeongChang - Sci : è l'ora del superG : l'Italjet sfida il vento : ... riferendosi al circuito di gare locali che si disputava trent'anni fa -, soprattutto se a una discesa del genere fai seguire uno slalom degno della Coppa del Mondo. I discesisti martedì non avevano ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà il superG maschile? Alberto Ghidoni deve inventarsi qualcosa : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è tempo di superG. Dopo i rinvii dei giorni scorso il meteo sembra aver concesso una tregua con il vento che è finalmente placato, consentendo il regolare svolgersi delle gare. Il nuovo programma porterà gli sciatori a fare gli straordinari perché dopo la discesa tocca subito al superG. Una prova diversa da quella precedente, sempre sul pendio dello Jeongseon Alpine Centre. I nomi dei favoriti saranno ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il superG offre subito l’occasione del riscatto ai velocisti azzurri : Operazione riscatto per l’Italjet. Il quarto posto in discesa libera di Dominik Paris ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra maschile delle velocità, ma le Olimpiadi Invernali di PyeongChang offrono immediatamente una seconda chance agli azzurri. Le condizioni climatiche degli ultimi giorni, infatti, hanno portato ad una totale rivoluzione del calendario e domani si svolgerà il superG. Non c’è spazio per rimuginare su ...

Sci alpino - SuperG Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La gara inizierà alle 3.00 , ora italiana, le 11.00 locali

Sci alpino - SuperG Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani, vento permettendo, si svolgerà il SuperG maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La gara inizierà alle 3.00 (ora italiana, le 11.00 locali)

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud favoriti anche in superG - meteo permettendo. L’Italia ci riprova : Il programma dello sci alpino prosegue spedito e dopo la discesa tocca al superG. Un back-to-back che mette a dura prova gli uomini, dopo le cancellazioni e i rinvii dei primi giorni delle Olimpiadi dovuti al maltempo. Il vento ha concesso una tregua oggi ma per domani resta un’incognita. Si riparte inevitabilmente dalla discesa odierna e quindi è la Norvegia a partire davanti a tutti. Aksel Lund Svindal si è finalmente preso ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le previsioni per il 15 e 16 febbraio. Ci sarà vento - superG rischia la cancellazione : Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è letteralmente stravolto dal maltempo. L’unica gara portata a termine è stata la combinata maschile, le altre prove fin qui in calendario sono state rinviate: giovedì 15 febbraio si correranno la discesa maschile e il gigante femminile, venerdì 16 spazio al superG uomini e allo slalom donne. Un programma davvero fittissimo e che potrebbe clamorosamente non essere ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il nuovo programma e gli orari. Il vento non dà tregua - superG a rischio cancellazione : Lo sci alpino sta vivendo la sua Olimpiade Invernale più travagliata di sempre. Finora a PyeongChang 2018 è stato assegnato il solo titolo della combinata alpina maschile, mentre anche oggi è stato rinviato lo slalom femminile. Di seguito il programma e gli orari dei prossimi giorni. Giovedì 15 febbraio Ore 2.00: prima manche gigante femminile Ore 3.30: discesa libera maschile Ore 5.45: seconda manche gigante femminile Venerdì 16 febbraio Ore ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : 'A PyeongChang punto sul superG - ci sarò anche a Pechino 2022. Ho un segreto per le gare secche ' : Ci puoi dire che atmosfera si respira ai Giochi? 'L'atmosfera è sempre bellissima, tanti atleti di tutti i Paesi, di tanti sport diversi. E' sempre bello incontrarsi, sono atleta da tanti anni e ho ...