Sci alpino | Super G femminile Corea 2018 | Sofia Goggia sfida Vonn | orario e Tv

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà il superG femminile? Disegno affidato ad un austriaco : Dopo le prime due gare, le donne dello sci alpino passano direttamente alla velocità. Domani sarà già tempo di entrare in pista allo Jeongseon Alpine Centre, sede del superG. Sarà la prima occasione per vedere all’opera Lindsey Vonn. L’americana è il personaggio più atteso, di ritorno alle Olimpiadi dopo aver saltato Sochi 2014 per infortunio. Probabilmente sarà l’ultima edizione dei Giochi in cui vedremo la campionessa ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Matej Vidovic domina lo slalom di Juan. Tommaso Sala e Fabian Bacher in top10 : Matej Vidovic si è imposto nello slalom maschile di Juan valido per la Coppa Europa. Il croato ha conquistato la sua quarta vittoria in carriera nel circuito continentale, realizzando il tempo di 1:41.85. Una vittoria netta: Vidovic è stato il più veloce nella prima manche mentre nella seconda gli è bastato far segnare l’ottavo crono per aggiudicarsi il successo. Dietro di lui si è piazzato il padrone di casa, lo svizzero Marc Rochat, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia lancia la sfida a Vonn. Brignone sogna il bis - Schnarf e Fanchini pronte a stupire : Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani è in programma il superG, una gara tra le più attese dall’Italia, perchè ci sono ben quattro azzurre che possono ambire ad una medaglia. Comincia proprio dal supergigante la sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Un duello annunciato sulle nevi di Jeongseon, che lo scorso ...

Sci alpino - SuperG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Il SuperG sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e sui Raidue e in streaming su Eurosport Player , Rai Play e per i clienti di Tim Vision . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del ...

Sci alpino - SuperG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Archiviata la prima parte del Programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 inizia la velocità femminile. Domani il calendario prevede la disputa del SuperG. Entra in campo Lindsey Vonn, che partirà con il pettorale 1, ed assisteremo alla prima parte del duello con Sofia Goggia. Sono loro le principali accreditate per la vittoria allo Jeongseon Alpine Centre. Non sono le sole, però, perché ci sono anche le svizzere Lara ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci alpino - le impressioni degli azzurri dopo il SuperG di PyeongChang : Ma ho molta passione per questo sport e ho voglia di andare avanti' . Marsaglia : ' Non potevo avere ambizioni di medaglia, ma essere arrivato qui è già un successo per me. Anche perché proprio su ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le pagelle. Matthias Mayer “uomo da grandi appuntamenti”. Super Hansdotter nel giorno della caduta di Shiffrin : Le pagelle dello slalom femminile e del SuperG delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 Frida Hansdotter 9: nel giorno dell’incredibile caduta della Regina Shiffrin, è lei a prendersi il trono. La gara più bella della carriera, classe ed esperienza che sono venute fuori al momento giusto. Quando l’americana stecca, lei comunque c’è sempre ed oggi lo ha fatto nell’occasione più speciale possibile, mettendosi al collo ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani il superG femminile - l’Italia sogna con un poker di atlete da primi posti : Nella notte fra venerdì 16 e sabato 17 febbraio, vento permettendo, sulla pista coreana di Jeongseon va in scena il superG femminile. Si tratta di una gara in cui l’Italia punta molto, potendo contare ben quattro atlete di altissimo spessore al cancelletto di partenza. La concorrenza non mancherà e in un’Olimpiade, come sappiamo, spesso bisogna tenere in considerazione anche eventuali exploit di atleti inizialmente non considerati ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Paris : “Quarto posto? Non mi ci compro un caffè”. Christof Innerhofer : “Bilancio negativo” : L’Italia dello sci alpino maschile non ha brillato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La velocità non ci ha sorriso: tra discesa libera e SuperG abbiamo raccolto massimo un quarto posto, risultato davvero insoddisfacente per i nostri colori. I ragazzi difficilmente invertiranno la rotta nelle prove tecniche. Queste le dichiarazioni che i tre uomini jet hanno rilasciato alla Fisi: Dominik Paris: “Mi aspettavo meglio da ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Frida Hansdotter - l’ex perdente di successo - oro olimpico a 32 anni : Nella sorpresa generale Frida Hansdotter si è messa al collo la medaglia d’oro olimpica dello slalom a PyeongChang 2018. La svedese era una delle accreditate a salire sul podio, sia chiaro, ma il gradino più alto sembrava già prenotato da MIkaela Shiffrin. L’americana ha invece deluso perché dopo una prima manche troppo in controllo non è riuscita a rimontare nella seconda, commettendo un errore che l’ha relegata ai piedi del ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin fuori dal podio in slalom! Oro a sorpresa a Frida Hansdotter - Chiara Costazza e Irene Curtoni top10 : Il risultato che non ti aspetti. Mikaela Shiffrin non ha vinto lo slalom femminile di PyeongChang 2018. È questa la vera notizia della gara odierna, che l’americana, campionessa olimpica in carica, ha chiuso ai piedi del podio. L’oro è andato alla svedese Frida Hansdotter, che è riuscita a superare per 5 centesimi la svizzera Wendy Holdener, leader dopo la prima manche. Sul terzo gradino del podio, invece, la sorprendente austriaca ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hansdotter prima quando parte Holdener - rimonta Gallhuber - Shiffrin è dietro! Costazza sbaglia ed è lontana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela Shiffrin. Dopo il trionfo in gigante, la ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Gallhuber prima quando mancano le prime otto. Nella prima manche Holdener leader a sorpresa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, Nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela Shiffrin. Dopo il trionfo in gigante, la ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Matthias Mayer in trionfo in SuperG. Male l’Italia - settimo Paris : Matthias Mayer si conferma uomo da grandi appuntamenti e conquista la medaglia d’oro in superG nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’austriaco, mai vittorioso nell’attuale stagione di Coppa del Mondo (dove è salito sul podio per quattro volte), ha preceduto lo svizzero Beat Feuz ed il norvegese Kjetil Jansrud, entrambi già nella top3 della discesa libera in questa edizione dei Giochi. Rispetto a ieri ...