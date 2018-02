Sci alpino | Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Paris | “Quarto posto? Non mi ci compro

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Frida Hansdotter - l’ex perdente di successo - oro olimpico a 32 anni : Nella sorpresa generale Frida Hansdotter si è messa al collo la medaglia d’oro olimpica dello slalom a PyeongChang 2018. La svedese era una delle accreditate a salire sul podio, sia chiaro, ma il gradino più alto sembrava già prenotato da MIkaela Shiffrin. L’americana ha invece deluso perché dopo una prima manche troppo in controllo non è riuscita a rimontare nella seconda, commettendo un errore che l’ha relegata ai piedi del ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin fuori dal podio in slalom! Oro a sorpresa a Frida Hansdotter - Chiara Costazza e Irene Curtoni top10 : Il risultato che non ti aspetti. Mikaela Shiffrin non ha vinto lo slalom femminile di PyeongChang 2018. È questa la vera notizia della gara odierna, che l’americana, campionessa olimpica in carica, ha chiuso ai piedi del podio. L’oro è andato alla svedese Frida Hansdotter, che è riuscita a superare per 5 centesimi la svizzera Wendy Holdener, leader dopo la prima manche. Sul terzo gradino del podio, invece, la sorprendente austriaca ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hansdotter prima quando parte Holdener - rimonta Gallhuber - Shiffrin è dietro! Costazza sbaglia ed è lontana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela Shiffrin. Dopo il trionfo in gigante, la ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Gallhuber prima quando mancano le prime otto. Nella prima manche Holdener leader a sorpresa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, Nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela Shiffrin. Dopo il trionfo in gigante, la ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Matthias Mayer in trionfo in SuperG. Male l’Italia - settimo Paris : Matthias Mayer si conferma uomo da grandi appuntamenti e conquista la medaglia d’oro in superG nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’austriaco, mai vittorioso nell’attuale stagione di Coppa del Mondo (dove è salito sul podio per quattro volte), ha preceduto lo svizzero Beat Feuz ed il norvegese Kjetil Jansrud, entrambi già nella top3 della discesa libera in questa edizione dei Giochi. Rispetto a ieri ...

LIVE Sci alpino - superG Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Mayer comanda. Disastro Italia : Paris settimo - Innerhofer crolla nel finale e Fill esce : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Operazione riscatto per l’Italjet. Il quarto posto in discesa libera di Dominik Paris ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra maschile delle velocità, ma le Olimpiadi Invernali di PyeongChang offrono immediatamente una seconda chance agli azzurri. Non c’è spazio per rimuginare su un’occasione persa e immediatamente la testa deve tornare ...

LIVE Sci alpino - superG Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Jansrud comanda - Fill sbaglia ed esce. Ultima occasione per gli azzurri : Innerhofer e Paris devono inventarsi qualcosa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Operazione riscatto per l’Italjet. Il quarto posto in discesa libera di Dominik Paris ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra maschile delle velocità, ma le Olimpiadi Invernali di PyeongChang offrono immediatamente una seconda chance agli azzurri. Non c’è spazio per rimuginare su un’occasione persa e immediatamente la testa deve tornare ...

LIVE Sci alpino - superG Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Fill sbaglia ed esce. Ultima occasione per gli azzurri : Innerhofer e Paris devono inventarsi qualcosa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Operazione riscatto per l’Italjet. Il quarto posto in discesa libera di Dominik Paris ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra maschile delle velocità, ma le Olimpiadi Invernali di PyeongChang offrono immediatamente una seconda chance agli azzurri. Non c’è spazio per rimuginare su un’occasione persa e immediatamente la testa deve tornare ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Wendy Holdener sorprende tutti nella prima manche dello slalom. Quarta Shiffrin - settima Costazza : Risultato a sorpresa nella prima manche dello slalom speciale femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. tutti si aspettavano il fenomeno Mikaela Shiffrin, soprattutto dopo il dominio arrivato nel gigante della giornata di ieri, invece la campionessa olimpica in carica è solo terza dopo la prima discesa. Al comando c’è comunque una delle grandi favorite in chiave podio: la svizzera Wendy Holdener. Per l’elvetica tempo ...

LIVE Sci alpino - superG Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : ultima occasione per gli azzurri. Fill - Innerhofer e Paris devono inventarsi qualcosa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Operazione riscatto per l’Italjet. Il quarto posto in discesa libera di Dominik Paris ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra maschile delle velocità, ma le Olimpiadi Invernali di PyeongChang offrono immediatamente una seconda chance agli azzurri. Non c’è spazio per rimuginare su un’occasione persa e immediatamente la testa deve tornare ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà il superG maschile? Alberto Ghidoni deve inventarsi qualcosa : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è tempo di superG. Dopo i rinvii dei giorni scorso il meteo sembra aver concesso una tregua con il vento che è finalmente placato, consentendo il regolare svolgersi delle gare. Il nuovo programma porterà gli sciatori a fare gli straordinari perché dopo la discesa tocca subito al superG. Una prova diversa da quella precedente, sempre sul pendio dello Jeongseon Alpine Centre. I nomi dei favoriti saranno ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il superG offre subito l’occasione del riscatto ai velocisti azzurri : Operazione riscatto per l’Italjet. Il quarto posto in discesa libera di Dominik Paris ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra maschile delle velocità, ma le Olimpiadi Invernali di PyeongChang offrono immediatamente una seconda chance agli azzurri. Le condizioni climatiche degli ultimi giorni, infatti, hanno portato ad una totale rivoluzione del calendario e domani si svolgerà il superG. Non c’è spazio per rimuginare su ...

Sci alpino - Gigante femminile e Discesa maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 : le pagelle dell’Italia. Brignone di bronzo - Paris di legno - Moelgg spreca - Goggia sottotono : Oggi si sono disputati il Gigante femminile e la Discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo con Federica Brignone e il quarto posto con Dominik Paris. Di seguito le pagelle degli azzurri. FEDERICA Brignone: 9. Riporta l’Italia sul podio dopo 16 anni: era dall’oro di Daniela Ceccarelli nel SuperG di Salt Lake City 2002 che lo sci alpino femminile non ...

Sci alpino - SuperG Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La gara inizierà alle 3.00 , ora italiana, le 11.00 locali, e sarà trasmessa in tv da Rai2 ed Eurosport ed in diretta streaming sulle piattaforme di RAI ed Eurosport, nonché su Tim Vision. LA ...