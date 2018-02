SANREMO YOUNG Concorrenti e diretta | Leonardo De Andreis conquista tutti | ospite Richard

SANREMO YOUNG 2018 / Concorrenti e diretta : con "La cura" Elena Manueli conquista Marco Masini (Prima puntata) : Sanremo Young, anticipazioni e news della prima puntata in onda su Rai1 e condotta da Antonella Clerici, ecco il meccanismo della kermesse ed i giovani artisti in gioco.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:41:00 GMT)

SANREMO YOUNG : il meccanismo e come votare : Antonella Clerici con il cast di Sanremo Young E’ la grande novità del 2018 di Antonella Clerici. Una novità assoluta in tutti i sensi perchè proprio come Amici, e a differenza dei vari X Factor e The Voice, Sanremo Young è un format tutto italiano ideato dalla stessa conduttrice con Gianmarco Mazzi. Scopriamo allora come funziona serata per serata e come televotare i 12 ragazzi in gara. Sanremo Young: il meccanismo puntata per puntata 1^ ...

SANREMO YOUNG cast completo e concorrenti : tutti i nomi dei giovani talenti in gara : La novità del 2018 è Sanremo Young: il cast completo e i concorrenti in gara sono stati già presentati e troverete tutti i nomi dei giovani protagonisti in questo nostro speciale. Ma prima di tutto, proviamo a capire di cosa si tratta: non è paragonabile alla sfida tra cantanti emergenti delle Nuove Proposte del Festival della canzone italiana, seppure ne richiami il nome, perché in Sanremo Young si andrà alla ricerca di un giovane talento di ...

Inizia questa sera l'avventura di Raffaele Renda a SANREMO Young : ... diventa una delle voci dei Muse's Voices gruppo canoro di Lamezia Muse esibendosi in svariate piazze della Calabria e in spettacoli musicali. Viene selezionato anche come Finalista del Concorso ...

SANREMO YOUNG 16 febbraio : Richard Gere e Paolo Bonolis ospiti della Clerici : Sanremo Young debutta in prima serata su Rai 1 stasera, venerdì 16 febbraio, alle ore 20:35. Sarà Antonella Clerici a presentare il nuovo talent show in diretta dal famoso Teatro Ariston a quasi una settimana di distanza dalla conclusione della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Le anticipazioni della prima puntata di Sanremo Young del 16 febbraio svelano che Antonella Clerici avrà il compito di presentare tutti i giovani concorrenti in ...

Concorrenti SANREMO YOUNG : schede e biografia dei 12 cantanti : Sanremo Young Concorrenti: chi sono i 12 giovani talenti in gara Manca poco al debutto di Sanremo Young, il cui sipario si alzerà alle 20.30 di stasera, in diretta dal palco del teatro Ariston, a meno di una settimana dalla fine della 68esima edizione del festival della canzone italiana. Saranno 12 i giovanissimi talenti che a partire da oggi si sfideranno sul prestigioso palco che in passato ha lanciato i più grandi nomi della musica italiana, ...

RICHARD GERE / L’attore impegnato nel sociale ospite di Antonella Clerici (SANREMO Young) : Il celebre attore americano RICHARD GERE è il super ospite del primo appuntamento con il programma Sanremo Young presentato da Antonella Clerici su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:25:00 GMT)

SANREMO YOUNG con Antonella Clerici : anticipazioni 1^ puntata : Antonella Clerici pronta per Sanremo Young: la foto delle prove Cresce l’attesa ora dopo ora per la prima puntata di Sanremo Young, il nuovo talent musicale condotto da Antonella Clerici, che andrà in onda a partire da stasera sulla prima rete, per cinque venerdì. E proprio poco fa la padrona di casa del nuovo show made in Rai ha postato sul suo profilo instagram una foto delle prove, che la ritrae con il regista Duccio Forzano. #prove con ...