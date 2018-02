Sanremo Young Concorrenti e diretta | Alessandro Franceschini | la gara e le polemiche sul

“Sanremo Young” – Prima punatata di venerdì 16 febbraio 2018 - con Antonella Clerici. : Cambiamogli il nome ma il contenuto è sempre quello: la musica e i protagonisti i ragazzi. Antonella Clerici torna in Prima serata su Raiuno con l’ennesimo talent canoro, stavolta si tratta di Sanremo Young, in onda per l’appunto dal palco dell’Ariston di Sanremo. Si cerca così di sfruttare l’onda lasciata dal Festival appena concluso per […] L'articolo “Sanremo Young” – Prima punatata di venerdì ...

Sanremo Young : il meccanismo e come votare : Antonella Clerici con il cast di Sanremo Young E’ la grande novità del 2018 di Antonella Clerici. Una novità assoluta in tutti i sensi perchè proprio come Amici, e a differenza dei vari X Factor e The Voice, Sanremo Young è un format tutto italiano ideato dalla stessa conduttrice con Gianmarco Mazzi. Scopriamo allora come funziona serata per serata e come televotare i 12 ragazzi in gara. Sanremo Young: il meccanismo puntata per puntata 1^ ...

Sanremo Young cast completo e concorrenti : tutti i nomi dei giovani talenti in gara : La novità del 2018 è Sanremo Young: il cast completo e i concorrenti in gara sono stati già presentati e troverete tutti i nomi dei giovani protagonisti in questo nostro speciale. Ma prima di tutto, proviamo a capire di cosa si tratta: non è paragonabile alla sfida tra cantanti emergenti delle Nuove Proposte del Festival della canzone italiana, seppure ne richiami il nome, perché in Sanremo Young si andrà alla ricerca di un giovane talento di ...

Inizia questa sera l'avventura di Raffaele Renda a Sanremo Young : ... diventa una delle voci dei Muse's Voices gruppo canoro di Lamezia Muse esibendosi in svariate piazze della Calabria e in spettacoli musicali. Viene selezionato anche come Finalista del Concorso ...