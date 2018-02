Sanremo 2018 | Speciale #Atupertu | ecco le video interviste con i Big

Da Ermal Meta a Lo Stato Sociale : le prime classifiche dopo Sanremo 2018 : È un nuovo record per il gruppo bolognese: a una settimana dall'uscita il pezzo ha già raggiunto quasi 2 milioni di streaming su Spotify e totalizzato oltre 11 milioni di visualizzazioni con il video ...

ANNALISA/ Bye Bye - il nuovo album dopo Sanremo 2018 : "Vivo la musica come un impulso e un mezzo per star bene" : Bye Bye, il nuovo album di ANNALISA, esce oggi nei negozi di musica e nelle piattaforme digitali. Il lavoro segna la svolta della cantante senese: ecco la sua intervista a TgCom 24.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:11:00 GMT)

Musica - Ultimo da Sanremo giovani 2018 a Giussano : Ha vinto Sanremo giovani da favorito, ora Ultimo si gode la fama guadagnata in riviera con un instore che domenica 18 febbraio fa tappa a Giussano. Ha vinto Sanremo giovani da favorito, ora Ultimo si ...

Dopo Sanremo 2018 - Pierfrancesco Favino a E poi c’è Cattelan imita Lapo Elkann e Chewbecca (video) : Ormai è su tutti gli schermi, cinematografici e televisivi, e ieri sera Pierfrancesco Favino a E poi c'è Cattelan ha dato di nuovo il meglio di sé: l'attore e novello conduttore, reduce dall'esperienza di Sanremo 2018, è stato ospite nella serata di giovedì 15 febbraio del late show di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan. Durante la puntata si è parlato ben poco Sanremo, con un po' più di attenzione a A casa tutti bene, il nuovo film di ...

L’instore tour di Elio e le storie tese : dopo Sanremo 2018 - il gruppo incontra i fan in tutta Italia : L'instore tour di Elio e le storie tese parte il 20 febbraio. dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con la canzone Arrivedorci, il gruppo incontra i fan in tutta Italia attraverso un instore tour firmacopie nei principali negozi di musica della penisola. Queste le prime date confermate delL’instore tour di Elio e le storie tese: il 20 febbraio a La Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano (ore 18.30), il 26 febbraio a La ...

“Sanremo Young” – Prima punatata di venerdì 16 febbraio 2018 - con Antonella Clerici. : Cambiamogli il nome ma il contenuto è sempre quello: la musica e i protagonisti i ragazzi. Antonella Clerici torna in Prima serata su Raiuno con l’ennesimo talent canoro, stavolta si tratta di Sanremo Young, in onda per l’appunto dal palco dell’Ariston di Sanremo. Si cerca così di sfruttare l’onda lasciata dal Festival appena concluso per […] L'articolo “Sanremo Young” – Prima punatata di venerdì ...

Annunciato il tour dei The Kolors - i primi concerti dopo Sanremo 2018 : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : dopo il Festival di Sanremo, parte il tour dei The Kolors per presentare al pubblico italiano il nuovo progetto discografico, anticipato dal singolo Frida (Mai, mai, mai). La band vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2016 si è classificata al nono posto nella finale del Festival di Sanremo. Durante la kermesse ligure, i The Kolors hanno presentato il brano Frida (Mai, mai, mai), scritto da Davide Petrella, Alessandro Raina e Dario ...

Nuovi appuntamenti con l’instore tour di Ultimo per l’album Peter Pan dopo Sanremo 2018 : il calendario aggiornato con tutte le date : Continua l'instore tour di Ultimo, vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 e rivelazione dell'intera kermesse. Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha partecipato alla 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana nelle Nuove Proposte con il brano Il ballo delle incertezze, una ballad pop dedicata a chi si sente emarginato dalla società odierna. Con Il ballo delle incertezze il cantante ventenne vuole dare ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro a C’è Posta Per Te - ospiti per una sorpresa speciale dopo Sanremo 2018 : Ermal Meta e Fabrizio Moro a C'è Posta Per Te per la nuova puntata del reality di Maria De Filippi, che riprende la programmazione dopo la pausa durante la settimana del Festival di Sanremo. Proprio i vincitori della kermesse canora sono gli ospiti più attesi per la puntata di sabato 17 febbraio, quinto appuntamento con C'è Posta Per Te di quest'anno. Ermal Meta e Fabrizio Moro a C'è Posta Per Te prenderanno parte ad uno dei blocchi della ...

Sanremo 2018 : quali sono le canzoni più scaricate? Eccovi la classifica : Stessa classifica per quel che riguarda la musica in streaming secondo Spotify che conferma prima e seconda posizione ma non la terza dove invece troviamo la canzone vincitrice delle nuove proposte '...

Sanremo 2018 : quali sono le canzoni più scaricate? Eccovi la classifica secondo iTunes e Spotify : Da poco meno di una settimana si sono spente le luci del 68esimo Festival della Canzone Italiana, ma quali saranno le canzoni più scaricate? Di solito le canzoni che arrivano sul podio sono poi quelle che vendono di meno, ma contrariamente alle aspettative quest’anno le canzoni prime tre classificate sono anche le più scaricate da I-Tunes. Sanremo 2018: un trionfo per i primi tre in classifica E’ ancora negli occhi di tutti la premiazione dei ...

Chitarra e sneakers autografate dai cantanti di Sanremo 2018 all’asta : come partecipare : Chitarra e sneakers autografate dai cantanti di Sanremo 2018 sono disponibili all'asta su Charity Stars a supporto di importanti cause benefiche. A Festival di Sanremo concluso, sabato 10 febbraio, gli artisti in gara nella categoria dei Campioni e i vincitori - Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la canzone Non mi avete fatto niente - hanno autografato una Chitarra e alcune sneakers. La Chitarra e le sneakers autografate dai cantanti di Sanremo ...

La catanese Zaira Di Grazia - approda a “Sanremo Young 2018” - firmato RaiUno : La quattordicenne catanese Zaira Di Grazia, studentessa al primo anno presso il Liceo Musicale “Turrisi Colonna” di Catania, è ufficialmente