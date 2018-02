Sanità | a Reggio Calabria traguardo di 2000 trapianti di cellule staminali

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Il Centro unico regionaledie terapie cellulari dell’Ospedale metropolitano di“Biachi-Melacrino-Morelli” ha effettuato il due millesimo trapianto di. La notizia e’ stata diffusa dalla stessa azienda ospedaliera. Il Centro ha come obiettivo principale la gestione del programmae terapie cellulari per uso terapeutico per l’utenza residente e fuori regione. Il programma terapeutico consente l’esecuzione sia di trapianto da autodonazione (trapianto autologo o autotrapianto), sia da donatore familiare o non-familiare, da cordone ombelicale o da donatore familiare aploidentico (trapianto allogenico o allotrapianto). La sua attivita’ e’ in sinergia a quella delle altre Unita’ operative per fornire al paziente “un approccio diagnostico-terapeutico ...