San Diego | una petizione all' università chiede la rimozione del corso di cinema

I Don't Like Mondays : una hit amara per ricordare la sparatoria di San Diego : Una musica che parte da un episodio di cronaca, un po' come Fabri Fibra in Cuore di latta . La lezione di oggi è come si muore, dice Bob Geldolf. Ed è proprio così, Geldolf è crudo nel comunicare in ...

E' morta Vila - gorilla sesSantenne dello zoo di San Diego : New York, 27 gennaio 2018 - Vila, uno dei gorilla più vecchi al mondo, è morto allo zoo di Diego. L'animale, che aveva compiuto 60 anni in ottobre, era nato in Congo africano nel 1957 Vila: era poi arrivata a San Diego nel 1959. I gorilla vivono mediamente fra i ...

Diego Lopez arrabbiato col suo Cagliari : a Crotone 3 assenze peSantissime! : “Nel primo tempo abbiamo fatto gol e fatto le cose giuste. Dovevamo dare piu’ intensita’, per questo siamo andati meglio nella ripresa: forse meritavamo di fare il gol ma il calcio e’ questo”. Il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, non drammatizza la sconfitta casalinga contro il Milan, se non per il doppio giallo a Barella e l’ammonizione a Pavoletti che costeranno cari agli isolani. “Dovremo affrontare ...

Tiger Woods è tornato : appuntamento il 25 gennaio a San Diego : L'ex numero uno al mondo parteciperà anche al Genesis Open (15-18 febbraio) al Riviera Country Club di Los Angeles, dove ha giocato il suo primo PGA Tour ad appena 16 anni. I dolori alla schiena che ...

San Diego. Piccolo aereo si schianta su casa : due morti e due feriti : Drammatico incidente aereo in California in cui almeno due persone sono morte. Un Piccolo aereo si è schiantato contro una casa a San Diego. Il pilota e uno dei passeggeri sono stati trasportati in ospedale con ustioni. Due passeggeri sono…Continua a leggere →

