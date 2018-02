Salvini | Smontare la Bossi-Fini Rimpatrio per 20 mila

ilgiornale

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Matteoprosegue nel suo percorso per la campagna elettorale. Ospite a Kronos su Rai Due, il leader della Lega parla dell'emergenza immigrazione e così spiega la sua ricetta per bloccare il flusso di migranti. E questo piano, come spiega lo stesso, passa da una rivisitazione della legge: "Va smontata. Ci vuole un testo unico sull’immigrazione che va copiato dagli altri Paesi. Se vado al governo farò accordi con i Paesi di provenienza, anche per rimpatriare quei 20che sono nelle nostre carceri e costano miliardi al nostro Stato". Poi il leader del Carroccio ha messo nel mirino anche chi guadagna con il business degli immigrati: "Qualcuno sull'immigrazione ci sta guadagnando miliardi di euro. Ci sono fior fiori di cooperative. Io inizio a rimandare a casa migliaia di delinquenti che ci sono in Italia".E ...