Salvini | ' Renzi vuole un confronto in tv? No | prima gli elettori' - Il segretario del Pd

Di Maio : Renzi è un uomo solo - nemmeno Salvini vuole confronto : Roma, 16 feb. , askanews, - "nemmeno Salvini trova interesse nel confronto con il segretario del Pd. Renzi, un uomo solo al telecomando". Lo scrive su twitter il candidato premier Mrs, Luigi Di Maio, ...

Salta il confronto tv fra Renzi e Salvini. Il leghista : 'Ho altri impegni' : Oggi l'ultima scelta politica contro di noi: c'è una grande inchiesta a Napoli, nata dal lavoro di FanPage, un'inchiesta che tocca il mondo della politica, ovvero esponenti del Pd e Fratelli d'Italia.

Di Maio : Renzi è un uomo solo - nemmeno Salvini vuole confronto : Roma, 16 feb. , askanews, 'nemmeno Salvini trova interesse nel confronto con il segretario del Pd. Renzi, un uomo solo al telecomando'. Lo scrive su twitter il candidato premier Mrs, Luigi Di Maio, ...

Elezioni - niente confronto tv fra Renzi e Salvini : Oggi l'ultima scelta politica contro di noi: c'è una grande inchiesta a Napoli, nata dal lavoro di FanPage, un'inchiesta che tocca il mondo della politica, ovvero esponenti del Pd e Fratelli d'Italia.

Salvini : "No a confronto tv con Renzi" : 17.50 "Per anni ho chiesto un faccia a faccia a Renzi e lui si è negato sdegnosamente ora improvvisamente io dovrei rinunciare al mio tour elettorale per accontentarlo? Troppo tardi". Così Salvini. "Non tradisco le migliaia di elettori che affollano i miei comizi, che la settimana prossima mi aspettano in Emilia e in Toscana tradite dal PD. Io guardo al futuro e non perdo tempo con chi di tempo ne ha avuto fin troppo. Se Renzi vuole un ...

Salvini-Renzi - salta il faccia a faccia da Vespa : Non ci sarà il faccia a faccia tra Renzi e Salvini che era stato annunciato per martedì prossimo a Porta a Porta . Il confronto era stato proposto da Renzi e Salvini aveva inizialmente accettato, ...

Elezioni - Salvini : 'No a un confronto tv con Renzi - prima elettori' : "Per anni ho chiesto un faccia a faccia televisivo a Renzi e lui si è negato sdegnosamente, ora io dovrei rinunciare al mio tour elettorale per accontentarlo? Troppo tardi". Lo ha detto il leader ...

Renzi-Salvini - ora salta il duello in tv da Vespa : È saltato il faccia a faccia tra Matteo Renzi e Matteo Salvini previsto a Porta a Porta per martedì prossimo. Salvini di fatto ha ufficializzato la sua agenda per i prossimi sette giorni. E tra gli appuntamenti del leader della Lega non c'è il confronto tv con il segretario del Pd nel salotto di Porta a Porta. "Abbiamo fissato due volte e due volte Salvini ha dato buca, noi siamo sempre disponibili ma lui accetta e poi trova sempre ...

Salvini - no a confronto tv con Renzi : ANSA, - ROMA, 16 FEB - "Per anni ho chiesto un faccia a faccia a Renzi e lui si è negato sdegnosamente ora improvvisamente io dovrei rinunciare al mio tour elettorale per accontentarlo? Troppo tardi. ...

Elezioni Salvini annulla confronto Tv con Renzi. Pd 'Dà buca'. Segretario Lega 'Altri impegni' : ROMA - Matteo Salvini ha annullato il confronto Tv con Matteo Renzi fissato per martedì prossimo a 'Porta a Porta'. A dare notizia del faccia a faccia da Bruno Vespa era stato lo stesso Renzi, nel ...

Salta il faccia a faccia Renzi-Salvini. Dal Nazareno : ennesima fuga del leader leghista : Non ci sarà faccia a faccia tra Matteo Renzi e Matteo Salvini martedì prossimo a Porta a Porta. L'aveva annunciato lo stesso segretario del Pd in tv due giorni fa. Ma il confronto - che sarebbe stato uno dei rarissimi confronti diretti di questa campagna elettorale - non ci sarà. Perché, a quanto si apprende anche dalla segreteria di Salvini, il leader leghista ha altri impegni e non può essere negli studi di ...

Renzi : il centrodestra non avrà i numeri - ma sinistra aiuta Salvini : Sul tema della sicurezza infine, Renzi spiega: "Non dobbiamo avere incertezze, purtroppo in questa campagna elettorale non è facile parlarne. Pamela è stata uccisa in modo barbaro a Macerata, due giorni dopo Jessica è stata uccisa in modo altrettanto truce a Milano. A me non interessa il colore della pelle, se è nigeriano o milanese. A me interessa che quei due stiano in carcere"

Elezioni 2018 : Berlusconi - Salvini - Renzi i più insultati online : Una delle peggiori campagne elettorali di sempre. Per toni, argomenti, assenza di prospettive, manovre propagandistiche. Divisioni e polarizzazioni che si esprimono anzitutto sui social network (ma anche su blog e forum) dove le discussioni assumono spesso il tenore di spietate battaglie verbali. Lo conferma un’indagine di D-Link, azienda leader nelle tecnologie wireless e nel networking, che invece si sta impegnando da tempo nella campagna ...

Renzi : il centrodestra non avrà numeri ma sinistra aiuta Salvini : Roma, 16 feb. , askanews, - "Che ci sia un governo di centrodestra, che abbia i numeri, non la considero una ipotesi possibile, ma chi dà il voto alla sinistra sta aiutando Salvini ad andare a Palazzo ...