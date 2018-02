Salvini | no a confronto tv con Renzi

Elezioni Salvini annulla confronto Tv con Renzi. Pd 'Dà buca'. Segretario Lega 'Altri impegni' : ROMA - Matteo Salvini ha annullato il confronto Tv con Matteo Renzi fissato per martedì prossimo a 'Porta a Porta'. A dare notizia del faccia a faccia da Bruno Vespa era stato lo stesso Renzi, nel ...

Matteo Salvini - dopo la Boldrini nuovo confronto in tv con Renzi : sarà da Vespa : dopo quello con Laura Boldrini a Otto e mezzo su La7, Matteo Salvini è pronto a lanciarsi in un nuovo scontro tv, stavolta con Matteo Renzi . Il faccia a faccia è stato fissato nello studio di Porta a ...

Confronto tv Renzi-Salvini a Porta a Porta : Matteo Salvini lancia il guanto di sfida, Matteo Renzi lo raccoglie subito. È stata fissato per la prossima settimana un Confronto televisivo fra i due leader nel salotto televisivo di Bruno Vespa, su Raiuno."Sto aspettando Renzi da circa quattro anni, è sempre andato altrove, ma lo incontrerei volentieri anche in piazza a Palermo in un dibattito pubblico, di fronte ai cittadini magari con qualche esodato, precario o risparmiatore ...

Boldrini-Salvini : confronto andato bene : 21.20 E' andato "bene, direi. Io non mi sottraggo, sono stata per anni inviata in Paesi di tutto il mondo e so che bisogna negoziare con tutti".Poi: "Maniere civili. Abbiamo visioni diverse". Così la candidata di Leu Boldrini sul confronto con salvini a La7. Il confronto? "Affascinante.Non ci ...

Boldrini-Salvini : confronto andato bene : 21.20 E' andato "bene, direi. Io non mi sottraggo, sono stata per anni inviata in Paesi di tutto il mondo e so che bisogna negoziare con tutti".Poi: "Maniere civili. Abbiamo visioni diverse". Così la candidata di Leu Boldrini sul confronto con salvini a La7. Il confronto? "Affascinante.Non ci eravamo mai incontrati", dice Salvini. I miei attacchi personali? "Oggi mi ha dato del mandante per gli spari di quel demente (di Macerata, ndr), fate un ...

Elezioni - Renzi : “Sto aspettando il confronto tv con Di Maio” e a Salvini : “Doveva sfidarmi nel mio collegio? Ha cambiato idea” : “Avevano chiesto un incontro, i confronti e i duelli. Lo sto ancora aspettando. Sto aspettando che Di Maio accetti il mio invito”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Nazareno sfidando i ‘concorrenti’ a un confronto televisivo. “Se Di Maio ha tempo, quando ha tempo, noi siamo pronti a discutere”. E a Matteo Salvini: “Aveva detto che sarebbe venuto a ...

Renzi presenta le liste Pd e sfida al confronto tv Di Maio - Salvini e Berlusconi : Matteo Renzi vuol fare confronti televisivi con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Lo ha detto lo stesso segretario Pd in conferenza stampa al Nazareno. "Ci avevano chiesto confronti e duelli - ha...

Matteo Salvini : "Per il centrodestra bastano tre gambe - chiamo Silvio Berlusconi per iniziare il confronto" : Tre gambe e non di più, Maroni fuori dalla corsa per la premiership e un confronto con Silvio Berlusconi che inizierà di fatto già oggi con una telefonata. A tratteggiare così i contorni del centrodestra nella corsa verso le elezioni è il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa nella sede del Carroccio di via Bellerio, a Milano. "Non ci sono ancora appuntamenti fissati con gli ...

Luigi Di Maio : Nessuna fuga da confronto tv con Salvini : Luigi Di Maio non ci sta: nessuno parli di fuga. Eppure come altro definire il suo gesto a In Mezz'Ora quando ha abbandonato il collegamento dopo aver visto in video Matteo Salvini? Il grillino, togliendosi il microfono, si è rivolto alla conduttrice, Lucia Annunziata, e ha affermato: "Vi saluto". La sua uscita di scena non è passata in osservata e lo stesso Salvini ha immediatamente commentato il gesto del candidato ...

La Annunziata chiede a Di Maio un confronto Tv con Salvini : il grillino abbandona lo studio : "Io vi saluto, lascio la parola all'altro ospite. Arrivederci". Di Maio dice no alla proposta del duello tv con Salvini. Lucia Annunziata approfitta della momentanea compresenza sugli schermi del ...

Centrodestra - Salvini : "Bene confronto con Berlusconi" : Il Centrodestra prova a disegnare il percorso che porta alle prossime elezioni politiche. 'Abbiamo stabilito con Matteo Salvini e oggi dovrei avere l'accordo con Meloni di insediare la settimana ...