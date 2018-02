Salvini | fascisti-antifascisti è un derby del passato

Corteo Macerata - Salvini : “Da italiano mi vergogno”. Ma Forza Italia : “Sì ai cortei antifascisti”. Grasso : “Pd è stato debole” : “Da Italia no mi vergogno della sfilata di Macerata “. Il segretario della Lega Matteo Salvini lo ribadisce su facebook dopo aver pronunciato le stesse parole già ieri durante un’iniziativa a Novara. “Non vedo l’ora di riportare, con il vostro aiuto, un po’ di normalità e di buon senso in questo Paese” aggiunge il leader del Carroccio riferendosi alle elezioni del 4 marzo. Un approccio al tema che evidentemente divide ...

Salvini : "Non temo il ritorno dei fascisti - sono un non violento" : "Questa cosa incredibile dell'allarme fascismo, del ritorno dei fascismi, dell'ondata delle camice nere mi sembra surreale, agitata da una parte politica che in sei anni ha dimostrato il suo nulla". Lo ha detto il segretario leghista Matteo Salvini intervenendo a Radio 1. " Io onestamente non temo il ritorno di fascismi e comunismi, sono democratico, sono non violento e adoro la libertà di pensiero e di parola"."Qualcuno interpreta la ...

Salvini : problema è Renzi - non i fascisti : 14.43 "Il problema dell'Italia è solo Renzi, non i presunti fascisti".Così il leader della Lega, Salvini, sull'appello di Renzi alle forze politiche, non solo di sinistra, di "respingere intimidazioni e provocazioni di segno fasciscistoide" dopo il blitz naziskin nella sede Pd di Como a favore dei migranti. "Lui si occupa di fake news e del ritorno del fascismo, che non esiste.Certo entrare in casa di altri non è elegante, ma il tema ...