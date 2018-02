Salute | Usa | donna transgender allatta bimbo | primo caso in letteratura

Mais ogm : nessun rischio per Salute. Imprenditore agricolo Fidenato : 'Lo dico da vent'anni - farò causa allo Stato' : Secondo la prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo ' non c'è alcuna evidenza di rischio per la salute umana , animale o ambientale dal Mais transgenico'. ...

Salute - menopausa : solo l’11% delle donne si preoccupa degli effetti psicologici : Il 33,6% delle donne si interessa alla menopausa e ai suoi effetti fisici, ma sono ancora poche quelle che si preoccupano delle conseguenze psicologiche, soltanto l’11%. E’ quanto emerge da un sondaggio tra le pazienti del Centro Medico Santagostino di Milano su un campione di 347 donne di tutte le età. Il 30,6% – precisano dalla struttura – ha iniziato ad informarsi con la comparsa dei sintomi, mentre il restante terzo ...

Salute : allarme “sbiancamento selvaggio” ai denti - possono causare ustioni e danni : allarme “sbiancamento selvaggio“: secondo un’inchiesta britannica delle estetiste londinesi offrono procedure di sbiancamento dei denti illegali e rischiose, che possono causare ustioni e danni. Delle telecamere nascoste dalla “Bbc London” hanno ripreso le procedure durante una seduta in un centro: venivano impiegati livelli di perossido d’idrogeno fuorilegge al 25% (il massimo consentito dalle leggi ...

Salute - l’appello della modella : “Non usate i lettini solari” : “Avevo due nei sulla pancia. Al loro posto adesso ho due cicatrici“: “Ragazze, ragazzi, non usate i lettini solari“. L’appello via Facebook è di Ella Ravenscroft, una modella 20enne inglese, costretta a rimuovere dei “nei cresciuti a causa dell’uso delle lampade“. “Non avrei mai pensato che sarebbe successo, non lo credevo possibile“, “voglio rendere le persone più consapevoli dei ...

Salute : dagli Usa stent “al vino rosso” salva-cuore : Il vino rosso si conferma un ‘elisir‘ per il cuore. I composti antiossidanti presenti in questa varietà sono infatti alla base di un nuovo trattamento delle malattie cardiache. Nell’angioplastica coronarica tradizionale, il chirurgo inserisce e gonfia un palloncino all’interno di un’arteria ostruita o troppo stretta per allargarla e consentire al sangue di fluire attraverso il cuore, riducendo il rischio di infarto ...

Salute : “flebo lounge” l’ultima moda in Usa per il dopo-sbornia e il jet lag : Riprendersi rapidamente dopo una serata ad alto tasso alcolico o superare prima il jet-lag. E’ la promessa delle ‘flebo lounge‘ che stanno spuntando un po’ ovunque negli Stati Uniti, locali ‘a tutto benessere’ che promettono un recupero lampo dopo una sbornia, un lungo viaggio aereo o piccoli malanni. A segnalare la nuova moda è la ‘Cbs News’, che sottolinea però come il trend – che avrebbe ...

Vytenis Andriukaitis - commissario Ue alla Salute : "I politici usano i vaccini per la campagna elettorale" : "La gente deve capire, questo è un semplice messaggio per tutti: i vaccini funzionano", mentre c'è anche un "chiaro messaggio ai no vax: voi siete i responsabili se le cifre delle persone vaccinate calano". E questa tendenza "è molto pericolosa per la nostra società e per la vita della gente".A dirlo è il commissario Ue alla Salute e medico cardiologo Vytenis Andriukaitis rispondendo a una domanda sul rischio ...

Cannabis sotto accusa : l'abuso dà gravi problemi di Salute mentale : L'uso della Cannabis può causare seri problemi di salute mentale secondo un nuovo studio pubblicato su Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. Molti consigliano la Cannabis per le sue presunte proprietà curative, ma da sempre altri studi mettono in guardia dai pericoli del suo utilizzo. I risultati che arrivano dagli studi ricercatori dell'Istituto nazionale per l'alcolismo e l'abuso di alcolici a Bethesda, nel Maryland, ...

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI/ L'attrice incinta? No - il gonfiore è causato da un problema di Salute : AMBRA ANGIOLINI e MASSIMILIANO ALLEGRI continuano a regalare soddisfazioni ai fan tra carezze, baci in strada e notti in albergo, le nuove foto confermano il loro grande amore(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 22:00:00 GMT)

Usa - medico Casa Bianca : Trump gode di una Salute eccellente : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "è in salute eccellente". Lo afferma il medico della Casa Bianca che lo ha sottoposto al suo primo checkup all'ospedale militare Walter Reed, un esame ...

Corea del Nord - Usa : “Ci si preoccupi della Salute mentale di Kim” : “Il presidente e il popolo di questo Paese dovrebbero essere preoccupati della salute mentale del leader della Corea del Nord”: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders nel suo briefing con giornalisti, dopo aver difeso i tweet di Trump contro Kim. “Ha fatto ripetute minacce, ha testato missili per anni, e questo e’ un presidente che non mettera’ a tacere nulla, non sara’ debole e si ...

Salute - obesità : bibite light con edulcoranti sotto accusa : Secondo uno studio pubblicato su ‘Obesity facts’, condotto da un’équipe internazionale guidata da Nathalie Farpour-Lambert, pediatra degli ospedali riuniti di Ginevra (Svizzera), le bibite light, dolcificate con aspartame o altri edulcoranti, non aiuterebbero a ridurre il peso: il loro consumo è addirittura associato al sovrappeso e obesità. Secondo gli autori della ricerca, si tratta di bevande che “apportano in media ...

Salute : varicella e herpes zoster possono causare l’ictus cerebrale : La Federazione A.L.I.Ce. Italia Onlus fa luce sul legame tra la varicella e l’herpes zoster con l’ictus cerebrale: sussisterebbe infatti un legame tra le patologie infettive e il rischio di ictus. La varicella può comportare complicanze dovute ad un processo infiammatorio reattivo del cervello definito encefalite post infettiva, con gravi manifestazioni neurologiche tra cui disturbi della coscienza di vario grado e crisi epilettiche. ...

Salute - 420.000 persone muoiono ogni anno a causa di malattie di origine alimentare : ecco una soluzione per salvare tante vite in molti Paesi : Le pratiche di sicurezza alimentare, come lavarsi le mani con il sapone, la refrigerazione e l’evitare di tagliare carne cruda e verdure sulla stessa superficie senza disinfettare, non sono praticate in alcuni posti del mondo e i ricercatori del College of Agricultural Sciences della Penn State University vogliono cambiare questa tendenza. La World Health Organization stima che ogni anno 600 milioni di persone, quasi una su 10 nel mondo, si ...