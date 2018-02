: Salerno,corruzione: indagato De Luca jr - NotizieIN : Salerno,corruzione: indagato De Luca jr - CybFeed : #News Salerno,corruzione: indagato De Luca jr - anteprima24 : ** Il figlio del governatore De Luca indagato per corruzione ** Segui -

Roberto De, assessore comunale ae figlio del governatore della Campania, Vincenzo De, sarebbepernell'ambito dell'inchiesta della procura di Napoli che ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali. Il suo coinvolgimento nell'inchiesta sarebbe collegato a un video del quotidiano on-line "Fanpage", in cui un finto imprenditore propone accordi illeciti in riferimento ad appalti per lo smaltimento di ecoballe.(Di venerdì 16 febbraio 2018)