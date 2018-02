Ruta del Sol 2018 | Sacha Modolo | questa è la volata giusta! Vittoria nella terza tappa

Vuleta a Andalucia Ruta del Sol - Modolo non ci sta : 'la prima tappa l'ho vinta io' : Sacha Modolo però è convito di aver vinto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: 'non mi sono accorto di lui. Ho visto il video 10 volte e le mani le ho alzate dopo. Vorrei vedere il fotofinish ...

Ciclismo : Ruta del Sol - tappa a Poels : ROMA, 15 FEB - Wouter Poels , Team Sky, doma l'Alto de Allanadas e si aggiudica, con il tempo di 3h38'04", la 2/a tappa della Ruta del Sol di Ciclismo, da Otura a La Guardia de Jaen, per un totale di ...

Ruta del Sol 2018 : Wout Poels imperiale a La Guardia de Jaén. Landa quarto - Froome settimo : Con un attacco secco a 350 metri dal traguardo Wout Poels ha conquistato il successo nella seconda tappa della Ruta del Sol 2018, attesissima a causa del rientro in gruppo di Chris Froome dopo il caso salbutamolo che lo ha colpito nell’inverno. L’olandese del team Sky, che evidentemente ha avuto il via libera da parte del capitano, ha mostrato un’ottima gamba sin dalla prima parte dell’ascesa finale verso La Guardia de ...

Ciclismo : Ruta del sol - tappa a Boudat : ROMA, 14 FEB - C'è voluto il fotofinish per decretare il successo nella 1/a tappa della Ruta del sol di Ciclismo, da Mijas a Granada, lunga 197,6 chilometri. Alla fine, con il tempo di 5h21'39", l'ha ...

Ciclismo - esordio di Chris Froome alla Ruta del Sol : 'Caso doping? So di non aver fatto nulla di male' : Dopo le polemiche legate al caso doping, emerso nello scorso dicembre, Chris Froome fa il suo esordio nella stagione 2018 alla Ruta del Sol. Il britannico del Team Sky avrà il numero 11: al suo fianco,...

Ruta del Sol - riparte oggi la stagione di Froome in attesa di un giudizio sul caso salbutamolo : ... il doppio della quantità massima consentita dal regolamento della WADA, hanno infatti sollevato dubbi e perplessità sulla credibilità sua e del Team Sky , che nel 2010 era entrato nel mondo del ...

Ciclismo - Ruta del Sol 2018 : programma - orari e tv. La startlist e tutti i partecipanti : Sarà possibile seguire le gesta dei ciclisti impegnati attraverso la piattaforma streaming Eurosport Player . Di seguito la startlist completa dell'evento Movistar Team 1 LANDA Mikel 2 AMADOR Andrey ...

Ciclismo - Ruta del Sol 2018 : programma - orari e tv. La startlist e tutti i partecipanti : Partirà mercoledì 14 febbraio la Ruta del Sol 2018, breve corsa a tappe iberica giunta alla 64a edizione: per 5 frazioni, 154 corridori di 22 squadre si daranno battaglia sulle strade dell’Andalusia. Sarà possibile seguire le gesta dei ciclisti impegnati attraverso la piattaforma streaming Eurosport Player. Di seguito la startlist completa dell’evento Movistar Team 1 LANDA Mikel 2 AMADOR Andrey 3 ARCAS Jorge 4 BARBERO Carlos 5 ERVITI ...

Vittorio Feltri da Giletti a Non è l'Arena bRutalizza Civati : 'Peggio del fascismo solo l'antifascismo' : 'In Italia peggio del fascismo c'è solo l' antifascismo '. Vittorio Feltri va dritto al punto e ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 asfalta letteralmente Pippo Civati , esponente di ...

“Le ultime tragiche ore di Pamela”. La ricostruzione che lascia senza parole. Nuovi sviluppi sul bRutale omicidio della 18enne smembrata a Macerata : Voleva tornare a casa, così aveva detto a tutti Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa, fatta a pezzi e ritrovata in due valige a Macerata, nelle Marche. Si era allontanata dal centro di recupero per tossicodipendenza dove i familiari l’avevano accompagnata. La conferma è arrivata anche da parte dell’uomo che le aveva dato un passaggio e un po’ di denaro al momento della fuga scappata dalla comunità «Pars» di Corridonia. ...

Ciclismo - Froome alla Ruta del Sol? Nibali analizza : 'questa decisione non mi...' : Il capitano della Bahrain Merida ha analizzato la partecipazione del Keniano Bianco alla gara iberica, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: 'la decisione di Sky di schierare Froome alla Ruta ...

Chris Froome torna in gara! Sarà alla Ruta del Sol - in attesa della risoluzione del caso salbutambolo. Rischia la squalifica? : Chris Froome tornerà ufficialmente in gara! Il Campione britannico, trovato non negativo al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna, Sarà al via della Ruta del Sol, piccola corsa a tappe che si svolgerà in Spagna dal 14 al 18 febbraio. Il kenyano bianco non è sospeso e può correre ma è atteso da un processo a Losanna: l’UCI potrebbe anche squalificarlo per due anni ma fino alla sentenza il vincitore di quattro Tour de France ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Sossio ARuta : “Recensioni positive sul racconto della mia vita” (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over e news: Sossio Aruta ha ringraziato i suoi numerosissimi fan per il successo del suo libro "Yo Soy un Pajaro". Ecco tutte le info. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Astronomia : Alma scRuta la Grande Nube di Magellano - simile alle galassie dell’antico Universo primordiale : E’ una ‘vicina di casa’ della Via Lattea e porta bene i suoi anni grazie ad una composizione che la rende simile alle galassie dell’Universo primordiale: si tratta della Grande Nube di Magellano (Large Magellanic Cloud – Lmc), galassia nana tornata recentemente agli onori della cronaca per le osservazioni del telescopio Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) dell’Eso, che hanno consentito agli astronomi di aggiungere ulteriori ...