Roma | violentata a Piazza Vittorio | è caccia ad un altro stupratore

"Mi è arrivato alle spalle e ha abusato di me" - il raccontato dell'anziana violentata sotto i portici di piazza Vittorio a Roma : violentata in strada sotto i portici di piazza Vittorio nel cuore dell'Esquilino, rione multietnico nel centro di Roma. Vittima dello stupro una clochard di 75 anni tedesca, aggredita la scorsa notte ...

Roma - violentata a Piazza Vittorio : sos contro il degrado di attori e registi : Rione Esquilino significa l'unico mercato multietnico di Roma, la scuola frequentata da bimbi africani, arabi, cinesi, bangla, le feste di ogni etnia partecipate da tutti, suoni e colori ogni volta ...

Roma - clochard 75enne violentata all'Esquilino : Era notte fonda quando a Roma una clochard di 75 anni di origine tedesca è stata abusata da un senegalese di 31 anni. Un immigrato irregolare, con permesso di soggiorno scaduto, che è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere dove si trova attualmente in stato di detenzione. Ennesimo episodio all'Esquilino, un quartiere complicato in cui non è la prima volta che si assiste a violenze di questo tipo. Roma, il terrore dell'abuso ...

Roma - donna di 75 anni violentata in strada. Arrestato un 31enne : Una donna di 75 anni è stata violentata ieri sera, intorno alle 21.30, sotto i portici di piazza Vittorio all’Esquilino, rione multietnico al centro di Roma. La vittima è una clochard di origini tedesche. I carabinieri hanno Arrestato poco dopo il presunto responsabile. Si tratta di un cittadino senegalese di 31 anni. La vittima stava dormendo sotto ai portici quando è avvenuta la violenza. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di due turisti ...

Roma - violentata a piazza Vittorio - la clochard : 'Mi stavo addormentando e lui ha abusato di me' : ' Mi stavo addormentando, quando qualcuno è arrivato alle mie spalle e ha abusato di me'. È quanto avrebbe raccontato la clochard violentata la scorsa notte a piazza Vittorio, al centro di Roma. L'...

Roma : 74enne violentata presa in carico dal Comune : Campidoglio, donna vittima di violenza in Piazza Vittorio presa in carico dal circuito di accoglienza capitolino Roma – La donna 74enne tedesca, vittima di violenza nei... L'articolo Roma: 74enne violentata presa in carico dal Comune su Roma Daily News.

