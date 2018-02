Roma | vigili rinvengono magazzino merce contraffatta all’Esquilino

Voragine a Roma - 22 famiglie hanno lasciato le loro case. Vigili al lavoro per i rilievi : La rabbia dei cittadini: "Un crollo annunciato". Erano state segnalate perdite d'acqua e tremori. Il crollo a margine di un cantiere dove si stavano costruendo delle nuove palazzine

Roma - voragine alla Balduina : famiglie evacuate e vigili al lavoro : I vigili del fuoco del comando di Roma sono al lavoro con due squadre ed una unità a postazione di comando avanzato sul luogo dove ieri si è aperta una voragine, in via Livio Andronico all’altezza del civibo 28, nel quartiere della Balduina. Circa 22 famiglie sono state fatte evacuare. In collaborazione con tecnici di organi competenti, si stanno effettuando misurazioni strumentali con mezzi adeguati per i controlli di sicurezza e ...

Smog Roma - domenica verde : 957 controlli dei Vigili alle 12.30 - 167 sanzioni : Sono stati 957 i controlli svolti dalla polizia locale di Roma capitale in occasione della terza domenica ecologica nella fascia oraria 7.30-12-30. Le sanzioni sono state 167. La giornata odierna è infatti la terza delle quattro domeniche ecologiche programmate dal Campidoglio. Previsto appuntgo il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico, nella zona a traffico limitato denominata “Fascia verde” ...

Roma - multano i rom del River : vigili aggrediti da 50 persone : Doveva essere il primo campo rom della Capitale ad essere smobilitato. Una mossa obbligata, in realtà, perché l'amministrazione comunale non poteva più prolungare il contratto con la coop che aveva ...

Recep Tayyip Erdogan alla vigilia della visita a Roma : "Con il Papa per difendere Gerusalemme. E basta ostacoli - fateci entrare in Europa" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan conferma che il riconoscimento statunitense di Gerusalemme come capitale di Israele sarà il tema dominante dei colloqui domani con Papa Francesco e, alla vigilia dello storico incontro in Vaticano, ringrazia il Pontefice per i suoi sforzi per proteggere lo 'status quo' nella Città santa. "Dopo la dichiarazione di Trump, contraria alla legge internazionale, ci siamo parlati. Voglio ...

Multe e botte - vigili picchiati a Roma : Erano impegnati a fare Multe alle auto in doppia fila in via Carlo Alberto, a Roma, zona Esquilino, quando sono stati aggrediti da tre commercianti cinesi. E' successo ieri pomeriggio ad alcuni agenti ...

Roma - multano auto in doppia fila : vigili aggrediti da tre automobilisti finiscono in ospedale : Hanno aggredito gli agenti della polizia locale per una multa. È accaduto ieri nel quartiere Esquilino. Gli agenti avevano appena multato un'auto in doppia fila in via Carlo Alberto quando in tre sono ...

DI FRANCESCO SU DZEKO / Il tecnico alla vigilia di Sampdoria-Roma : Io devo pensare a vincere le partite : Di FRANCESCO su DZEKO, il tecnico giallorosso parla alla vigilia della gara Sampdoria-Roma: Io devo pensare a mettere in campo la squadra migliore per vincere le partite. DZEKO gioca se...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 18:25:00 GMT)

Roma - a fuoco mezzo Ama : intervento vigili del fuoco a Monteverde : Roma, 19 gen. (askanews) A fuoco un mezzo dell'Ama, i vigili del fuoco spengono l'incendio in strada, nel quartiere Romano di Monteverde. Intorno alle 14.30 una squadra del Comando di Roma è ...

Maltempo - 140 interventi vigili del fuoco a Roma per forte vento : Roma, 17 gen. (askanews) Sono 140 gli interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia a causa del forte vento: alberi, tegole, pali e cornicioni caduti. Le zone più colpite sono state la costa ...

Maltempo - forte vento a Roma : 140 interventi dei Vigili del Fuoco - molti per rami e caduta di cornicioni : Sono circa 140 gli interventi effettuati dalle 8 alle 19 da squadre del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco sul territorio del Comune di Roma e Provincia a causa delle condizioni atmosferiche. Le zone interessate sono state la costa laziale, la parte interna della Provincia e del Comune di Roma. Gli interventi effettuati si possono al momento dividere in circa 40 per la rimozione di rami e alberi pericolanti, circa 20 pali a servizio pubblico, ...