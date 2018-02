Roma | un Radja dopo le ombre | a Udine il rientro di Nainggolan reduce dalla squalifica

RADJA NAINGGOLAN/ "Vorrei firmare a vita con la Roma" : Il centrocampista della Roma, RADJA NAINGGOLAN, si confessa ai microfoni di Sky Sport per un'intervista esclusiva: "Resterei in giallorosso a vita". Tifosi in delirio. (Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 23:38:00 GMT)

Roma - un Radja per Lucio : Ricomincio da Radja. Se c'è una certezza per il big match contro l'Inter, è che Nainggolan sarà in campo. Poi che Roma sarà, che Inter troverà, se una delle due riuscirà a ripartire dopo la frenata ...