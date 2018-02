Roma | Nainggolan cambia look | nuovi… colori per il calciatore FOTO

Roma - un Radja dopo le ombre : a Udine il rientro di Nainggolan reduce dalla squalifica : Chi non lo avesse visto, lo veda: uno spasso. Un video postato su Instagram, nel quale Nainggolan, Dzeko, El Shaarawy e Juan Jesus sono impegnati a fare gli auguri per il capodanno cinese. In cinese. ...

Roma - Nainggolan : 'Pjanic? Troppo facile vincere alla Juventus' : Roma - Radja Nainggolan torna a parlare della scelta del suo amico Miralem Pjanic di approdare alla Juventus : ' Per me - dice il centrocampista della Roma ai microfoni di Sky Sport - sarebbe Troppo semplice andare in una squadra che vince già da anni. A Torino vincere è normale. Invece io voglio essere protagonista, vincere qua a Roma contro la Juve sarebbe una doppia ...

Le verità di Nainggolan : "io - cresciuto senza padre. Non sono un educatore - ma firmo a vita con la Roma" : Il centrocampista giallorosso infatti, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, ha affrontato diversi temi: dalla sua infanzia difficile all'amore per i colori giallorossi. Ecco le ...

Roma - Nainggolan giura amore eterno : 'Firmerei a vita. Ci manca Totti' : Prima o poi la fine doveva arrivare, però farlo così, con così tanta gente, penso che per lui sia stato un momento brutto perché ha smesso, ma anche bello perché l'hanno seguito in tutto il mondo. È ...

Roma - esclusiva Nainggolan : 'Con la Roma firmerei a vita' : Prima o poi la fine doveva arrivare, però farlo così, con così tanta gente, penso che per lui sia stato un momento brutto perché ha smesso, ma anche bello perché l'hanno seguito in tutto il mondo. È ...

Roma - Pellegrini 'Ora conta solo vincere'. Nainggolan 'Potrei firmare a vita' : Prima o poi la fine doveva arrivare, però farlo così, con così tanta gente, penso che per lui sia stato un momento brutto perchè ha smesso, ma anche bello perchè l'hanno seguito in tutto il mondo. E' ...

Nainggolan : 'Pronto a firmare a vita per la Roma. Sulla mia vita privata...' : Prima o poi la fine doveva arrivare, però farlo così, con così tanta gente, penso che per lui sia stato un momento brutto perché ha smesso, ma anche bello perché l'hanno seguito in tutto il mondo. È ...

Roma - Nainggolan : "Firmo a vita. Totti manca - Spalletti più nervoso di Di Fra" : Il Napoli 'che vediamo quanto dura, ma mi piace davvero il suo gioco'. La Roma 'per cui potrei firmare a vita, se non mi cacciano resto qui'. E la vita privata: 'Faccio le cose secondo me giuste e in ...