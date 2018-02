Roma | maxi confisca di beni al clan dei Casalesi Video | anche esponenti del Gruppo

Camorra - maxi sequestro di 23 milioni di euro della GdF di Roma : Roma, , askanews, - maxi operazione antimafia dei militari della Guardia di Finanza di Roma che con l'operazione Game over contro il business illegale delle slot machine, su disposizione del Tribunale ...

Le mani dei Casalesi su Roma : maxi sequestro da 23 milioni di euro : Dalle prime luci dell'alba, i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di confisca emesso dal Tribunale su richiesta della Direzione...

Roma : maxi confisca di 23 milioni al clan dei Casalesi : Roma: confiscati oltre 23 milioni al clan dei Casalesi Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di confisca... L'articolo Roma: maxi confisca di 23 milioni al clan dei Casalesi su Roma Daily News.

Cede un cantiere a Roma - in strada si apre una maxi voragine. Auto sprofondate di 15 metri : maxi voragine nel quartiere Balduina in via Lucio Andronico, a Roma, dove alcune Auto parcheggiate sono state 'inghiottite' dalla buca che si è creata sul manto stradale. Sul posto i vigili del fuoco e l'Autorità competente. Miracolosamente non si registrano feriti.Le Auto in sosta sono sprofondate per circa dieci-quindici metri. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, sembra che sia crollato un costone di un cantiere ...

Roma - maxi multa all'Atac da Antitrust : Tar conferma sanzione : La condotta dell'Atac 'legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole' e la tesi dell'Autorità in merito all'ingannevolezza della ...

Roma - maxi rissa tra nigeriani per spartirsi la piazza dello spaccio : 9 arresti : Sono dovute intervenire più di tre pattuglie dei carabinieri per sedare la violenta rissa scoppiata a Castel Verde. Protagonisti del caos 9 persone di origine nigeriana e un albanese. La rissa è ...

DZEKO E EMERSON AL CHELSEA?/ Calciomercato Roma : il fair play finanziario dietro alla maxi cessione? : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma: dovrebbe chiudersi nelle prossime ore l'operazione fra i giallorossi e i Blues. Il fair play finaziario dietro alla maxi cessione?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:59:00 GMT)

Vasi etruschi e Romani nella credenza - maxi sequestro da 300mila euro : (Immagini di repertorio) Oltre 200 reperti archeologici di età etrusca e romana sono stati rinvenuti e sequestrati dai carabinieri all'interno dell'abitazione di un antiquario torinese, morto per ...

Roma - si apre maxi voragine in strada - ferita un’anziana : Stava passeggiando quando si è aperta una grossa voragine che l’ha fatta cadere. E’ accaduto in via Catania, in zona piazza Bologna a Roma. A soccorrere la donna, una 77enne, è stata una pattuglia dei carabinieri della compagnia Parioli in transito lungo la strada. L’anziana è stata trasportata in ospedale dal 118 e non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia locale e vigili del fuoco. La maxi buca, che si è ...

Prima gli insulti poi scoppia una maxi rissa tra fiorentini e Romani : Firenze, 13 gennaio 2018 - Una rissa è scoppiata, intorno alle 5 di questa mattina, nella centrale piazza Pitti . Si sono fronteggiarsi due gruppi, uno formato da tre fiorentini e uno da tre giovani ...

Roma - CAMION INVESTE 17 AUTO A BALDUINA/ Incidente e malore alla guida : morto il conducente dopo maxi scontro : ROMA, CAMION frigo INVESTE 17 AUTO parcheggiate nel quartiere BALDUINA, in via Marziale: Incidente mortale e malore per il conducente, morto dopo il maxi scontro per le troppe ferite(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:17:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Ag Gonalons : Maxime è felice qui e con Badelj... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 15:39:00 GMT)

Roma - maxitamponamento in autostrada : due feriti gravi : Incidente su un tratto autostradale alle porte della Capitale. Per cause ancora da accertare si è verificato un incidente a catena in cui due auto sono rimaste coinvolte: due persone, tra i numerosi ...

Roma Sud A1 - maxi tamponamento : 1 morto e 4 feriti : Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 19 sulla D19 Diramazione di Roma Sud nel tratto compreso tra San Cesareo e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli in direzione della A1. In ...