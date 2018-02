Roma Elezioni politiche e regionali | i servizi del Campidoglio

Elezioni : domani ‘Con Roma per Gentiloni’ - Calenda e Rutelli con premier : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Si chiama ‘Con Roma per Gentiloni’ l’incontro che si terrà domani venerdì 16 febbraio alle ore 17:30 presso il Centro Congressi Angelicum, Largo Angelicum 1 (appena sopra Piazza Venezia e all’inizio del Quartiere Monti)”. Si legge in una nota del Pd. “Paolo Gentiloni, candidato nel collegio Roma 1 alla Camera, affronterà alcuni dei temi che stanno più a cuore ai ...

Dai biologi ai bagnini : Zoomarine di Roma apre le selezioni per 291 assunzioni : 'Una imponente ricerca di varie professionalità che andranno a completare lo staff che si conferma motore importante per l'economia del Lazio e del litorale Romano', spiegano da Zoomarine.

Dai biologi ai bagnini : Zoomarine di Roma apre le selezioni per 291 assunzioni : 'Ben 291 assunzioni in arrivo per la stagione 2018. Zoomarine, il più grande Parco marino italiano situato alle porte di Roma, lancia una importante campagna di reclutamento in occasione della nuova ...

Elezioni - Meloni : “A Roma manifestazione per vincolo di mandato. Alleati? Colpita dalla loro assenza” : “Cosa c’entra il populismo con la gente esasperata. È importante essere tra la gente per far capire che i politici non sono tutti uguali, non siamo una razza. Non avrò mai paura di camminare in mezzo alla gente. Purtroppo la legge elettorale non ha aiutato ad evitare le liste di impresentabili. Spero che Berlusconi non si allei con Renzi. Il 18 febbraio a Roma ci sarà una manifestazione di FdI dove i candidati si assumeranno ...

Elezioni 2018 - Unimpresa Chieti a Roma per presentare proposte : Fisco, lavoro, sanità, Mezzogiorno, internazionalizzazione, turismo, sport e tempo libero. Questi gli argomenti chiave del documento '5 anni con l'Italia al centro' che racchiude le proposte di ...

ELEZIONI 4 MARZO/ Caso Macerata e Roma 2008 - lo spettro che agita il Pd : Occhio al Caso Macerata: il suo peso sulla campagna elettorale in corso potrebbe essere maggiore di quanto non si possa immaginare. Lo scenario (e i conti) di ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:00:00 GMT)SPARATORIA Macerata/ Da Salvini alla Boldrini: gli irresponsabili non hanno partito, di A. FannaMacerata, SPARATORIA DI LUCA TRAINI/ Non è con la violenza che si riempiono i vuoti, di M. Mondo

Elezioni - Romani : 'Vicinissimi alla vittoria - Tajani sarebbe premier di grande prestigio' : 'Non mi strapperà mai questa mattina una parola sulle larghe intese, lavoriamo e siamo vicinissimi alla vittoria. In Senato c'è già la maggioranza, alla Camera ci mancano 7 deputati'. Lo dice Paolo ...

Elezioni - Grasso contro il M5s : “Inetti? No - sembrano nemici dei deboli. Lo dimostra la loro idea di Roma” : “M5s inetti? No, sembrano nemici dei deboli. Lo dimostra la loro idea di Roma“. Dal palco del Teatro Eliseo a Roma, per la presentazione dei candidati del Lazio di Liberi e Uguali, ad attaccare i 5 Stelle è stato il leader Pietro Grasso. “A Roma il piano freddo, nato per aiutare i senza fissa dimora, è stato un fallimento”, ha attaccato L'articolo Elezioni, Grasso contro il M5s: “Inetti? No, sembrano nemici dei ...

Elezioni - Polverini vince il ricorso : riammessa nel collegio Roma 4 Collatino : Renata Polverini sarà regolarmente in lizza per confermare il suo seggio alla Camera dei deputati alle Elezioni del 4marzo. L'ex governatrice del Lazio, in corsa per Forza Italia, era stata ...

Elezioni - Sardoni vs Di Battista : “M5s? Amministra Roma in continuità col passato”. “Rigetto al mittente l’accusa” : Polemica fibrillante a Piazzapulita (La7) tra la giornalista Alessandra Sardoni e il deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista. Il primo botta e risposta si registra quando Sardoni nota una dicotomia tra le posiizoni di Di Maio e Di Battista, specie dopo il viaggio del candidato pentastellato alla presidenza del Consiglio a Londra. Di Battista non ci sta: “Io sto facendo campagna elettorale da non candidato perché credo in Luigi Di Maio e ...

Roma - minisindaca virtualmente sfiduciata : ci sono le firme. M5s temporeggia per arrivare al post elezioni : Roberta Capoccioni, minisindaca del III Municipio di Roma, è virtualmente sfiduciata. È arrivata nel pomeriggio, infatti, la tredicesima firma alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni. Decisiva la sottoscrizione di Cristiano Bonelli, ex presidente eletto con la Lista Marchini, che si era preso alcuni giorni di tempo per riflettere. Dopo le dimissioni di Paolo Pace al VII Municipio Garbatella, quello di Montesacro è in ordine di ...

Elezioni Roma - il candidato amico di Spada imbarazza i 5S. 'Ma Dessì resta in lista' : Blindato. Emanuele Dessì , l'ex consigliere di Frascati sorpreso a 'ballare' con Domenico Spada , boxeur per passione e ' picchiatore' di romeni per esplicita confessione, resta candidato al Senato ...

ELEZIONI : D'ALESSANDRO - ''NON ANDREMO IN PARLAMENTO A FARE VACANZE RomaNE DUE'' : Tuttavia viviamo in un tempo in cui un post virale può prevalere sulle ragioni della scienza, si pensi al caso 'vaccini': il morbillo e le sue malattie connesse sono aumentate vergognosamente. Sono i ...

Elezioni - la sfida a 'Roma 1' : il fattore Gentiloni per arginare M5S : 'I grillini? E come sono fatti? Chi li ha mai visti da queste parti?'. Intorno a Montecitorio e a Palazzo Madama i pentastellati si vedono, ma sono gli onorevoli. Nel resto di Roma I - il collegio a ...