Roma | Cinema America | tensione con gli artisti | M5S fa saltare la prima testa

Roma - Cinema America alla sindaca Raggi “Paghiamo il suolo pubblico e tu ci lasci piazza San Cosimato” : Pagare 35.000 euro per l’occupazione di suolo pubblico e rispettare le regole sull’erogazione di alimenti e bevande e i livelli acustici. Tutto ciò, in cambio della rimozione della storica piazza trasteverina dal bando per l’Estate Romana. E’ l’ultimo tentativo di mediazione da parte dell’associazione “Ragazzi del Cinema America” in relazione alla vicenda dell’arena estiva di piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere. L’evento, organizzato ...

Roma, Cinema America: appello di 100 artisti per le dimissioni di Bergamo La replica del vicesindaco capitolino: "Ho rispetto e ammirazione per l'opera di chi ha sottoscritto l'appello, ma lo declino con serenità"

Roma - niente film all’aperto nell’Estate Romana. Lite tra cinema America e giunta sul bando con “censura” : Arriva l’estate Romana. Ma nella storica piazza di San Cosimato a Trastevere non ci sarà più il maxischermo dei ragazzi del cinema America: in polemica con l’amministrazione comunale di Virginia Raggi e in particolare col vicesindaco Luca Bergamo, l’associazione ha deciso di non partecipare al bando pubblico (a cui pure era stata invitata) per la tradizionale rassegna estiva della Capitale: le loro arene si trasferiranno a Tor Sapienza, Ostia e ...

Roma - 'Cara Cinecittà' : dai depositi spuntano centinaia di lettere di italiani che tra gli anni '60 e '80 sognavano di fare cinema : 'Gentili funzionari degli studi di Cinecittà, vi scrive un bambino di 13 anni. A me piace molto recitare , ho anche fatto la parte di Cristoforo Colombo nella recita della scuola di quinta elementare, ...

Roma - Cinema Aquila : il Comune nomina il gestore - ma spunta la società finita sotto inchiesta : A volte ritornano. Sembra lo slogan del Nuovo Cinema Aquila. Un caso davvero strano, quello della storica sala del Pigneto, dove i vecchi concessionari, coinvolti nell'inchiesta Mondo di Mezzo, vengono prima revocati dal Comune per via di una gestione 'inadeguata e irregolare', e poi ritornano in pole position, aggiudicandosi il bando pubblico. Con un nome diverso, certo, ma ...

UNO SGUARDO RARO III - Alla Casa del Cinema di Roma il 10 e 11 febbraio : " L'obiettivo " - sottolinea la direzione artistica - " è quello di promuovere le migliori opere video sulle malattie rare per creare un punto d'incontro solidale tra il mondo del Cinema e questo ...

Roma - 'Uno sguardo raro' - al via la terza edizione del Festival del cinema sulle malattie rare : Torna 'Uno sguardo raro', il primo Festival internazionale di cinema sul tema delle malattie rare, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Aprirà i battenti L'obiettivo della rassegna è quello di ...

Cinema America - anche Bari si fa avanti dopo il no di Roma a piazza San Cosimato : dopo Napoli, anche Bari vuole i ragazzi del Cinema America. Appresa la notizia della cessata attività nella città di Roma a piazza San Cosimato, l'assessore alla Cultura Silvio Maselli, in collaborazione con l'Apulia Film Commission, "ha proposto pubblicamente agli organizzatori la candidatura del Comune di Bari a ospitare la manifestazione Cinematografica nelle piazze cittadine per consentire la prosecuzione di un'esperienza che ...

Roma - non portateci via i ragazzi del cinema America! : di Federica Morrone Proprio mentre cominciava l’esperienza dei ragazzi del cinema America, mi sono trasferita a piazza San Cosimato con i miei figli. Il piccolo ha la stessa età della meravigliosa iniziativa, è abituato, fin da neonato, ad addormentarsi nelle sere d’estate con il piacevole suono del cinema di qualità che entra dalle finestre spalancate. Questi ragazzi sono un esempio di intraprendenza e di umiltà, animati da uno slancio ...

Alice nella città presenta 3 nuovi progetti in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma Prosegue la collaborazione con il circuito Efa e Cinema al Maxxi presentati oggi a Roma i primi 3 progetti di Alice nella città in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma per...

Sabrina Ferilli scrive alla Raggi : 'Da Romana sono offesa : autorizzi i ragazzi del Cinema America' : ' Cara Sindaca, l'esproprio che sta avvenendo nei confronti dei ragazzi del Cinema America è un atto gravissimo e senza alcun precedente nella nostra città ' . Lo scrive Sabrina Ferilli in una lettera ...

Festival del Cinema Spagnolo 2018 a Roma dal 3 all'8 maggio E' stata scelta l'immagine della celebre fotografa Isabel Muñoz (World Press Photo Award) per rappresentare l'undicesima edizione del Festival del Cinema Spagnolo che inaugurerà la nuova stagione...

Alfonsi (Pres. I Municipio) : Cinema America - così Roma muore Roma- Sabrina Alfonsi, Presidente del I Municipio di Roma, in una nota ha parlato della questione relativa al 'Cinema America' L'intervista di Bergamo a Repubblica...