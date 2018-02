Roma | casa popolare a Spada | il prefetto | «Sbigottita dalla scelta fatta dal Comune

Roma - esame Champions : oggi in casa dell'Udinese per restare tra le prime 4 : dal nostro inviato UDINE La Roma, dopo i 2 successi di fila contro il Verona e il Benevento, non si può certo fermare. La zona Champions, risalendo al 4° posto e piazzandosi a 1 punto dall'Inter, è ...

Roma - maxi confisca di beni al clan dei Casalesi/ Video - anche esponenti del Gruppo Iovine e Guarnera : Roma, maxi confisca di beni al clan dei Casalesi: coinvolti anche esponenti del Gruppo Iovine e dei Guarnera di Acilia per un valore di 23 milioni di euro.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:53:00 GMT)

All’UCI Porta di Roma e all’UCI Parco Leonardo il cast di A Casa Tutti Bene : Domani 17 febbraio Gabriele Muccino e il cast del suo nuovo film saluteranno il pubblico presente in sala alle 19:50 all’UCI Porta di Roma e alle... L'articolo all’UCI Porta di Roma e all’UCI Parco Leonardo il cast di A Casa Tutti Bene su Roma Daily News.

Roma - anziana picchiata e rapinata in casa da un idraulico : Roma, anziana picchiata e rapinata in casa da un idraulico Roma, anziana picchiata e rapinata in casa da un idraulico Continua a leggere L'articolo Roma, anziana picchiata e rapinata in casa da un idraulico sembra essere il primo su NewsGo.

Le mani dei Casalesi su Roma : maxi sequestro da 23 milioni di euro : Dalle prime luci dell'alba, i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di confisca emesso dal Tribunale su richiesta della Direzione...

Casapound - tensione alla “passeggiata per la sicurezza” di Roma : calci e sputi a ragazze che contestavano : Tensioni, spintoni e calci a piazza Vittorio a Roma, nel corso di un presidio organizzato da una trentina di militanti di Casapound. Alcune ragazze hanno contestato i militanti della tartaruga frecciata, chiamandoli “razzisti” e ottenendo in risposta calci e anche uno sputo a favore di telecamera. “Quello che è successo nei giorni scorsi dimostra che la politica per fermare immigrazione e criminalità sia soltanto una ...

Judo - European Open Roma 2018 : Rosalba Forciniti in gara nel torneo casalingo. Edwige Gwend ed Assunta Galeone le leader : Sabato 17 e domenica 18 febbraio, il PalaPellicone di Ostia ospiterà il torneo internazionale più importante organizzato sul suolo italiano, l’European Open di Roma 2018, quest’anno dedicato alle sette categorie femminili, mentre gli uomini saranno impegnati nel contemporaneo appuntamento austriaco in quel di Oberwart. Approfittando del torneo di casa, l’Italia schiererà ben trentotto ragazze sui tatami ostiensi. Edwige Gwend, ...

Il Santos pesca ancora in Italia : non solo Dodò - occhi in casa Roma : Il calciomercato non finisce mai. In Brasile è ancora possibile fare movimenti e per questo il Santos sta continuando a rinforzarsi. Tutto fatto per il trasferimento di Dodò che lascia la Sampdoria e l’Italia. Ecco i dettagli dell’operazione: prestito fino al prossimo 31 dicembre con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni, in più la Sampdoria otterrà il 5% sulla futura rivendita del terzino mancino. Il club brasiliano però ...

Roma - voragine in strada alla Balduina : 2 indagati per crollo colposo. Due palazzine inagibili - 20 famiglie fuori casa – FOTO : Ci sono due indagati per crollo colposo nel caso della voragine che si è aperta mercoledì in via Livio Andronico, nel quartiere Balduina: i pm hanno iscritto nel registro il legale rappresentante dei proprietari del terreno e il legale rappresentante della società responsabile del cantiere nel quale è avvenuto il cedimento. L’inchiesta è stata affidata dal procuratore Giuseppe Pignatone al procuratore aggiunto Nunzia ...

Voragine a Roma - la procura indaga per crollo colposo. Raggi : gli sfollati resteranno fuori casa per un po' : La procura di Roma procede per il reato di crollo colposo in relazione alla Voragine apertasi in via Livio Andronico nella zona della Balduina . L'indagine, per il momento a carico di ignoti, è stata ...

