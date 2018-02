Roma | auto contro tram a Lungotevere Disagi al traffico

Roma : morto uomo di 76 anni dopo aver perso controllo auto : Roma – Perde controllo auto a causa di malore e decede durante trasporto in ospedale Roma – Non ce l’ha fatta l’uomo di 76 anni... L'articolo Roma: morto uomo di 76 anni dopo aver perso controllo auto su Roma Daily News.

Roma - 21 febbraio : Giacomo Leopardi - ritratto intimo d'autore al Teatro Palladium : Prezzi spettacoli: intero ' 15 / ridotto ' 10 / studenti ' 5 Prevendite: biglietteria.Palladium@uniRoma3.it - tel. 327 2463456 , orario 10:00-13:00 / 15:00 " 20:00, www.liveticket.it/TeatroPalladium

Roma : meno auto e più scooter - diminuisce del 10% il trasporto pubblico : Roma: dati Kyoto Club, più scooter e meno auto e mezzi pubblici Roma -Nella Capitale ci sono 612 automobili ogni 1.000 abitanti. Un tasso di motorizzazione... L'articolo Roma: meno auto e più scooter, diminuisce del 10% il trasporto pubblico su Roma Daily News.

Emilia Romagna - cosa prevede la pre-intesa sull'autonomia : Il via libera alla pre-intesa sull'autonomia segna per l'Emilia-Romagna una tappa fondamentale del percorso avviato dopo la dichiarazione di intenti del 18 ottobre scorso firmata dallo stesso ...

Voragine a Roma : 7 auto precipitate nel vuoto e alcuni palazzi evacuati : E' accaduto nel quartiere Balduina, sul posto c'era un cantiere. 22 famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case e non si sa quando potranno rientrare. La procura indaga per crollo colposo ...

Anziana sull'autobus a Roma : 'Tornatene al Paese tuo : fai schifo' e ombrellate : Il clima di tensione che si respira in Italia dopo i fatti di Macerata è alle stelle: molte persone sono rimaste impressionate dai brutti fatti di cronaca che hanno visto protagonisti dei nigeriani e una giovane ragazza Romana. Probabilmente gli anziani sono i più vulnerabili, poiché meno predisposti nello sforzarsi di capire, coglierne le differenze e distinguere le situazioni. Quanto successo a Roma ne potrebbe essere un esempio. Anziana ...

