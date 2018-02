Roger Federer | n°1 come la prima volta | quando LeBron era un rookie e Nedved Pallone d' Oro

Roger Federer - come te nessuno mai : torna numero 1 al mondo : Il tennis può regalare grandi emozioni, soprattutto se in campo scende Roger Federer, il tennista continua ad incantare nonostante i 36 anni e contro avversari ben più giovani. Altra grande impresa per lo svizzero che con cinque anni di ‘ritardo’ torna ad essere il numero uno al mondo dopo aver superato l’olandese Haase per 4-6, 6-1, 6-1 nei quarti di finale del torneo di Rotterdam, con questo successo Federer ha sorpassato ...

Eterno Federer - l'evoluzione di Roger dal 1998 ad oggi : Lo svizzero, tornato con la vittoria di Rotterdam in cima al mondo, ha fatto la storia del tennis e dello sport in generale , anche, passando dall'erba di Wimbledon. Vinse il Championship Junior nel 1998, appena 16enne. Da allora non ha mai più mancato un solo ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Roger Federer vola in semifinale e torna n.1 del mondo. Sconfitto Robin Haase in tre set : Doveva essere l’appuntamento con la storia e così è stato: Roger Federer conquista la semifinale dell’ATP di Rotterdam e torna in vetta al ranking mondiale, sconfiggendo l’olandese Robin Haase (n.42 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-1 6-1 in 1 ora e 20 minuti di partita. Dopo un set con troppa tensione, lo svizzero ha alzato i giri del suo motore e per l’avversario non c’è stato più niente da fare. Con questo ...

Roger Federer torna numero 1 del Mondo se… Tutte le combinazioni per l’apoteosi del Maestro a Rotterdam : può superare Nadal! : Roger Federer può riscrivere ulteriormente la storia del tennis. Il Maestro, dopo aver vinto gli Australian Open (ventesimo Slam della sua folgorante carriera), ha la concreta possibilità di tornare al numero 1 del ranking ATP: a 36 anni e sei mesi già compiuti si tratterebbe di un’autentica impresa, diventerebbe il più anziano tennista di tutti i tempi ai vertici delle classifiche demolendo il record di André Agassi (33 anni e 4 mesi nel ...

Roger Federer : «Il sapore del mio eterno successo» : «Dio esiste e gioca a tennis». I fan di Roger Federer lo ripetono spesso. Poche parole per riassumere la totale devozione verso il trentaseienne campione svizzero che ha un palmarès di vittorie quasi impossibile da elencare. Otto volte vincitore del torneo di Wimbledon, il tempio del tennis per antonomasia. È il giocatore che è stato più a lungo il numero uno del mondo (oggi è al secondo posto alle spalle di Rafa Nadal). E con la sesta vittoria ...

