Rocìo Muñoz Morales | «Io | condannata per la storia con Raoul Bova»

Rocio Munoz Morales su Raoul Bova : Vorrei una famiglia allargata : Il sogno di una famiglia allargata . È quello che coltiva Rocio Munoz Morales , compagna di Raoul Bova da qualche anno. L'attrice e modella d'origine spagnola si è aperta in un'intervista a Vanity Fair su un tema abbastanza delicato: la separazione dell'attore dall'ex moglie Chiara Giordano. Una storia che di tanto in tanto ritorna tra le pagine di cronaca, ma di cui non era noto il punto di vista di ...

Rocío Muñoz Morales : «Non voglio la Luna» : Questa intervista è stata pubblicata sul numero 50 di Vanity Fair in edicola da mercoledì 13 dicembre 2017. Le storie che girano su di noi alle volte s’ingrossano come il fumo e non si distingue più: se erano vere o false, se erano altri i modi, i tempi. Ti rimangono addosso come un vestito cucito a misura, difficile da sfilare. Finora Rocío Muñoz Morales non l’abbiamo conosciuta per quella che è, ma per quello che agli occhi di tutti ...