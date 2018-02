Rivoluzione Infantino | ' Addio al calciomercato di gennaio'

Fifa - Rivoluzione Infantino : via la finestra mercato di gennaio : ...lui stesso al quotidiano sportivo francese 'L'Equipè precisando che il suo piano prevede 'undici punti indispensabili' che devono essere analizzati 'affinché venga garantita l'integrità del mondo del ...

Rivoluzione Infantino : "cambio il calciomercato in Italia - ecco le 11 nuove regole sui trasferimenti" : In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , il presidente della FIFA Infantino svela di aver presentato un piano con ben 11 nuove proposta per regolamentare i trasferimenti. Dalla ...