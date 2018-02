Ritrovato vivo Romano Fortarel

Disperso in Appennino - Ritrovato vivo : LICCIANA NARDI (MASSA CARRARA), 6 GEN - E' stato ritrovato in vita e poi portato a valle l'escursionista di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri mentre si trovava sull' Appennino Tosco-...

Disperso in Appennino : Ritrovato vivo in quota - era caduto : E’ stato ritrovato in vita e poi portato a valle l’escursionista di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri mentre si trovava sull’Appennino Tosco-Emiliano. L’uomo aveva chiamato i soccorsi intorno alle 18.15 di ieri quando era a una quota di circa 1.300 metri, poi i contatti si erano interrotti. Ricerche dei vigili del fuoco con il nucleo speleo alpino fluviale e il Soccorso alpino lo hanno individuato lungo ...