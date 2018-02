Ritorno alla fatturazione mensili | diffide Agcom a Tim | Wind Tre | Vodafone | Fastweb e Sky

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : inizia il girone di Ritorno. Riprende la caccia al Catania : Archiviata la prima fase di Europa Cup, con il Setterosa che si è qualificato alla Final Six, la Pallanuoto femminile italiana, è tornata a guardare ai club e, dopo le finali di Coppa Italia, con il trofeo conquistato dal Catania, domani si rituffa nel campionato di Serie A1, dove è in programma la prima giornata del girone di ritorno. Il Catania capolista fa visita alla Florentia in un match che, sulla carta, non dovrebbe avere storia, con le ...

Serie B - gli anticipi e i posticipi dalla 9ª alla 12ª giornata di Ritorno : MILANO - Sono stati resi noti dalla Lega di Serie B gli anticipi e posticipi dalla nona alla dodicesima giornata di ritorno. CALENDARIO Serie B 9ª giornata di ritorno Sabato 10 Marzo 2018 Ore 18.

Un posto al sole/ Il Ritorno di Alberto Palladini (Anticipazioni 15 febbraio) : Anticipazioni Un posto al sole, puntata 15 febbraio: Alberto Palladini è di nuovo libero e incontra per caso Sandro. Quale sarà la sua reazione e quella degli altri vicini di casa?(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:21:00 GMT)

Montalbano da record : 11 - 3 milioni davanti alla tv per il Ritorno della fiction : Ascolti record per l'episodio 'La giostra degli scambi' della serie Il Commissario Montalbano, che segna il ritorno su Rai1 delle due nuove inchieste del poliziesco tratto dall'omonimo romanzo di ...

“Ecco perché Francesco Monte era sotto casa di Cecilia Rodriguez”. Tapiro d’oro con colpo di scena per il naufrago - beccato da Valerio Staffelli vicinissimo alla ex. La voce si è sparsa subito : Ritorno di fiamma in corso? “Vi dico tutta la verità” : Il canna-gate all’Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che consegna l’ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l’onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell’Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo ...

INFORTUNIO LICHTSTEINER/ Problema alla coscia - salta il Ritorno in Champions dopo il reinserimento in lista : INFORTUNIO LICHTSTEINER, Juventus: il terzino svizzero salta la gara con il Tottenham per un Problema alla coscia. salta il ritorno tra i convocati dopo il reinserimento in lista Champions.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 19:37:00 GMT)

Ciclismo - Trofeo Laigueglia 2018 : il Ritorno alla vittoria di Moreno Moser! : Iniziato il calendario delle classiche italiane per quanto riguarda la stagione 2018 di Ciclismo su strada. Ieri è andato in scena il Trofeo Laigueglia: a trionfare è stato un fantastico Moreno Moser, che in maglia azzurra (vestiva infatti i colori della nazionale italiana guidata da Davide Cassani), è riuscito a staccare tutti in salita giungendo sul traguardo a braccia alzate e tornando al successo dopo quasi tre anni dall’ultima ...

Ritorno alla cucina locale : nei mercati di Campagna amica anche i dolci tipici : LECCE - Assaggi particolari oggi nei mercatini di Campagna amica. A Lecce e a Maglie infatti sono statti degustati i dolci fatti in casa secondo le ricette della tradizione locale, a partire dalle ...

Elena Ledda in 'Lantiàs' - dalla Sardegna al mondo e Ritorno : Storie forti in contesti attuali, che vanno dalle stragi di innocenti in ogni parte del mondo in Ses andau e De arrùbiu, alle tragedie dei migranti nei nostri mari e nelle infuocate sabbie del ...

Francesco Monte/ Foto - il Ritorno a casa dopo il ritiro : addio alla tv? (Isola dei Famosi) : Francesco Monte dopo aver abbandonato l'Isola dei Famosi 2018 si affida a Instagram per il suo lungo sfogo pubblico dove annuncia importanti rivelazioni contro la Henger.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:07:00 GMT)

Paddy Jones/ La nonna ballerina : grande attesa per il Ritorno della “vecchia che balla” (Sanremo 2018) : Lo stato sociale torna sul palco di Sanremo 2018 con "Una vita in vacanza". Non mancherò Paddy Jones, la ballerina di salsa che ha conquistato il pubblico del Festival.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:00:00 GMT)

JUVENTUS SENZA MATUIDI / Massimiliano Allegri cambia modulo? Impensabile il Ritorno alla difesa a tre : JUVENTUS SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 19:19:00 GMT)

Riforma Pensioni - il Ritorno alla Quota 100 e Quota 41 : La Riforma Pensioni è diventata nelle ultime settimane uno dei temi caldi cavalcati dai candidati alle Elezioni politiche 2018. Manca meno di un mese al voto e l’abolizione della Riforma Fornero e il ritorno alle vecchie Pensioni di una volta è uno dei temi sostenuti soprattutto da Lega e Movimento 5 stelle, mentre il centro sinistra, Pd e Liberi e Uguali, propone con posizioni più moderate di rivedere con modifiche e miglioramenti, già ...

Roma - dalla Spagna : Monchi punta Kovacic. Il croato apre al Ritorno in Italia : Roma, dalla Spagna: Monchi punta Kovacic. Il croato apre al ritorno in Italia Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, dalla Spagna- Dopo trattative, supposizioni, cessioni e conferme, la Roma è pronta a concentrarsi già sulla prossima sessione di mercato estiva. Come riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon”, Monchi sarebbe pronto a tentare ...