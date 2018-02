Risultato positivo per Porsche

Risultato positivo per Micro Focus International : Apprezzabile rialzo per Micro Focus International , in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Micro Focus ...

Risultato positivo per Old Mutual : Scambia in profit Old Mutual , che lievita dell'1,98%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto ...

Risultato positivo per Yum! Brands : Avanza Yum! Brands , che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Yum! Brands più pronunciata ...

Sampdoria e Torino si dividono la posta : ancora un Risultato positivo per Mazzarri - recrimina Giampaolo [FOTO] : 1/6 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Risultato positivo per Unipol : Balza in avanti il Gruppo finanziario italiano , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Risultato positivo per Sotheby's : Seduta positiva per la casa d'aste del Regno Unito , che avanza bene dell'1,98%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Risultato positivo per CNH Industrial : Seduta vivace oggi per il leader globale nel settore dei capital goods , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette ...

Risultato positivo per Coca Cola HBC : Balza in avanti il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Risultato positivo per Comerica : Bene Comerica , con un rialzo dell'1,91%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comerica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-500 . Ciò dimostra la ...

Risultato positivo per BMW : Bene il produttore di auto di Monaco , con un rialzo dell'1,85%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di BMW evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del World Luxury ...

Risultato positivo per Hugo Boss : Seduta vivace oggi per la casa di moda tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hugo Boss evidenzia un ...

Risultato positivo per Perrigo : Scambia in profit Perrigo , che lievita dell'1,97%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Perrigo rispetto all'indice, evidenziando la ...

Risultato positivo per Eog Resources : Bene Eog Resources , con un rialzo dell'1,87%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Eog Resources evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-500 . Ciò ...

Firenze - uccide passante e fugge : Risultato positivo alla cocaina - : L'incidente, avvenuto nella tarda mattinata del 2 gennaio a Sesto Fiorentino, ha provocato la morte di un operaio di 58 anni. Il presunto investitore è in carcere con l'accusa di omicidio stradale e ...