Rimborsopoli M5s | ex inguaia la Sarti | Ho registrato tutto

M5S - Buccarella si difende'Tremila euro non bastavano'Rimborsopoli - il senatore attacca : L'avvocato salentino è tra i 14 esponenti del movimento accusati di aver revocato i bonifici per restituire parte dello stipendio. In un lettera denuncia: "Basta ipocrisie, senza quei soldi impossibile fare politica Segui su affaritaliani.it

M5S : Di Battista e lo scherzo telefonico su Rimborsopoli - ‘sei nella lista’ : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – In giro su un camper con compagna e figlio per lanciare la volata finale ai 5 Stelle, Alessandro Di Battista sdrammatizza sulla ‘rimborsopoli’ che ha investito il Movimento. Certo che la storia dei mancati bonifici -con 8 ex colleghi ormai a un passo dall’espulsione- non abbia leso al Movimento, ‘Dibba’ la butta sul ridere e, in questi giorni di fuoco, ha preso di mira diversi ex ...

Rimborsopoli M5s - si salvi chi può : tra i grillini impazzano complottismi e scuse varie : Di chi è la colpa, mia? Macché! I grillini dello scaldaletto Rimborsopoli sanno chi sono i responsabili delle truffe loro o dei loro colleghi. 'La colpa è del Caimano!': sì, e di Berlusconi, secondo ...

M5s Rimborsopoli leu Grasso apre governo Di Maio : È ancora caos nel Movimento 5 Stelle dopo la vicenda dei mancati rimborsi e gli ultimi addii: dopo David Borrelli, tra i fondatori di Rousseau e ai vertici dei pentastellati in Europa, ieri ha lasciato anche un'altra eurodeputata, Giulia Moi. Scoppia poi un secondo caso massoneria: secondo Il Foglio ci sarebbe un altro massone tra i candidati del M5s, dopo la vicenda di Catello Vitiello in Campania. Nome, cognome e ...

M5s - spuntano altri due candidati massoni. Le Iene 'I casi di Rimborsopoli sono 14' : ROMA - Ci sono altri due candidati massoni tra gli M5s, dopo il caso Vitiello in Campania. Il primo lo ha scovato il sito del Foglio . Si tratta di Piero Landi , il cui nome, cognome e data di nascita ...

Rimborsopoli M5s - le Iene : «I morosi sono 14». Altri due massoni : espulsi : La lista resa nota da Di Maio comprende 8 nomi, ma per le fonti della trasmissione Mediaset i “furbi” sono quasi il doppio

Rimborsopoli M5s - Lezzi : "Bonifico saldato - è tutto risolto" : "Mi è stato contestato un solo bonifico, su oltre 132mila euro che ho restituito. Questo bonifico mi è stato stornato, probabilmente dovuto a uno sfasamento delle valute , perché quel giorno doveva ...

Rimborsopoli M5s - Le Iene : 'Sale a 14 il numero dei parlamentari coinvolti' : La prima parte dell'inchiesta de Le Iene a cura di Filippo Roma sulle false restituzioni di parte dello stipendio di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle ha provocato un terremoto. Oggi il ...

Rimborsopoli M5S/ Ultime notizie - video Iene : 14 parlamentari coinvolti. Luigi Di Maio “smentito” sull'ammanco : RIMBORSOPOLI M5s, Ultime notizie: video Iene con nuove rivelazioni sul caso delle false restituzioni. Online la seconda parte dell'inchiesta di Filippo Roma: 14 parlamentari coinvolti(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Rimborsopoli M5s - Le Iene : "Sale a 14 il numero dei parlamentari coinvolti" : La prima parte dell'inchiesta de Le Iene a cura di Filippo Roma sulle false restituzioni di parte dello stipendio di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle ha provocato un terremoto....