Replica e riassunto episodi del 15 02 di Don Matteo 11

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Ieri sera è andata in onda un'altra puntata di Don11, trasmessa come sempre da Rai 1 alle 21,25. Un nuovo appuntamento con le simpatiche avventure del prete che gira in sella alla sua bici per il paese. Che problema dovrà risolvere questa sera? Ecco la trama della puntata, le info su dove vedere le repliche e gli ascolti della puntata precedente. Don11 trama 15 febbraio Nel primoo dal titolo "La mia giustizia": il piccolo Cosimo (Federico Ielapi) sconvolge con la sua presenza la vita del maresciallo Cecchini. Il bambino è figlio della donna che è rimasta gravemente ferita nell’incidente, in cui è morta la figlia del maresciallo. Dondecide di prendersi cura del piccolo ospite di Cecchini e lo porta a stare con lui in canonica ma il maresciallo, ormai molto attaccato al piccolo, non riesce a sopportare il distacco da lui. Nel secondoo della puntata ...