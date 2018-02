Renzusconi | lo spettacolo di Andrea Scanzi sbarca al Goldoni

Andrea Scanzi a Luino con il suo nuovo spettacolo " Renzusconi " : La formula, già usata dall'autore in spettacoli di successo come 'Gaber se fosse Gaber', è quella della narrazione intervallata da filmati. Alle parole di Scanzi si legge nelle trama dello spettacolo ...

Renzusconi - il nuovo spettacolo di e con Andrea Scanzi. Le date del tour : Renzusconi di e con Andrea Scanzi Chi è Matteo Renzi e come ha fatto a diventare quel che è diventato? Col suo stile consueto, ironico e graffiante, Andrea Scanzi mette in scena questo racconto teatrale in un esilarante – e talora inquietante – monologo. La formula, già usata dall’autore in spettacoli di successo come Gaber se fosse Gaber, è quella della narrazione intervallata da filmati. Alle parole di Scanzi si alternano video in cui ...