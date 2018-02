: Renzi:scappano da confronti?Cambia poco - NotizieIN : Renzi:scappano da confronti?Cambia poco - CybFeed : #News Renzi:scappano da confronti?Cambia poco - jovinow : Diciamo la verità sia #Renzi che #Salvini scappano perchè avrebbero paura uno dell'altro. L'arroganza renziana si s… -

Dopo il rifiuto di Salvini al confronto tv con, il segretario del Pd replica su Facebook. "Salvini non fa confronti con me in Tv perché deve fare i comizi in piazza. Di Maio non fa confronti con me perché non ho il suo stesso status, non sono alla sua altezza. E Berlusconi i confronti li fa solo con Bruno Vespa e con i ricordi del suo passato", scrive. "Per noi cambia, saremo comunque il primo partito", aggiunge.(Di venerdì 16 febbraio 2018)